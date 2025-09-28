26 साल पुरानी ये खौफनाक फिल्म, इसके हर सीन में है डर की सच्ची दास्ता

बता दें कि 'द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट' आम तौर पर हॉरर फिल्मों की तरह अचानक डरने वाले सीन पर निर्भर नहीं है। इसमें अलग लेवल के डरावने सीन है, जिसमें हिलते हुए कैमरे, रॉ फुटेज और बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के, ये फिल्म इतनी असली लगती है कि दर्शक असहज हो जाते हैं। यही वजह है कि आज भी इसे सबसे डरावनी फिल्मों में से एक माना जाता है। ये फिल्म आपको अपने डर की कल्पना करने पर मजबूर करती है उस डर से, जो दिखता नहीं है, लेकिन हर तरफ महसूस होता है।