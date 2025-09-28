26 साल पुरानी ये खौफनाक फिल्म, इसके हर सीन में है डर की सच्ची दास्ता

The Blair Witch Project (सोर्स: X)
The Blair Witch Project: ओटीटी के जमाने में, जब हर कोई अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर नई फिल्में खोजता रहता है, तो ऐसे में हम आपका काम और भी अब आसान बनाने वाले है। हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी, जिसने सिनेमा की दुनिया में तहलका मचा दिया था।
ये एक ऐसी फिल्म है, जिसने दुनिया भर के दर्शकों को डराया और सिनेमाघरों में आने को मजबूर कर दिया। बता दें कि सिर्फ 49 लाख रुपये के नॉर्मल बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 20 हजार करोड़ रुपये की कमाई कर इतिहास रच दिया। क्या आपको पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां बात हो रही है 1999 में आई हॉरर फिल्म 'द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट' की।
डैनियल मायरिक और एडुआर्डो सांचेज के निर्देशन में बनी ये फिल्म 'फाउंड फुटेज' के स्टाइल को फेमस बनाने वाली शुरुआती फिल्मों में से एक है। इस फिल्म की कहानी में 3 युवा फिल्म छात्रों - हीथर डोनह्यू, माइकल विलियम्स और जोशुआ लियोनार्ड की है। ये तीनों मैरीलैंड के जंगलों में ब्लेयर विच नाम की एक स्थानीय किंवदंती पर डॉक्यूमेंट्री बनाने जाते हैं, लेकिन वापस नहीं लौटते। एक साल बाद, उनका कैमरा और फुटेज मिलता है, जो उनके रहस्यमय और भयानक ढंग से गायब होने की कहानी बयान करता है।
बता दें कि 'द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट' आम तौर पर हॉरर फिल्मों की तरह अचानक डरने वाले सीन पर निर्भर नहीं है। इसमें अलग लेवल के डरावने सीन है, जिसमें हिलते हुए कैमरे, रॉ फुटेज और बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के, ये फिल्म इतनी असली लगती है कि दर्शक असहज हो जाते हैं। यही वजह है कि आज भी इसे सबसे डरावनी फिल्मों में से एक माना जाता है। ये फिल्म आपको अपने डर की कल्पना करने पर मजबूर करती है उस डर से, जो दिखता नहीं है, लेकिन हर तरफ महसूस होता है।
सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि 26 साल पहले बनी ये फिल्म सिर्फ 60,000 डॉलर, यानी लगभग 49 लाख रुपये में बनी थी। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने 250 मिलियन डॉलर, यानी लगभग 20 अरब रुपये की कमाई की। इसके साथ ही ये सिनेमा के इतिहास की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्मों में से एक है। इस फिल्म ने हॉरर जॉनर को हमेशा के लिए बदल दिया, और ये साबित कर दिया है कि कम बजट में भी बड़ा असर पैदा किया जा सकता है।
अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है, तो आप इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। लेकिन सावधान रहें! ये फिल्म आपके दिल की धड़कनें बढ़ा सकती है, और कमजोर दिल वालों के लिए ये अनुभव थोड़ा भारी हो सकता है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना और 0एक ऐसा अनुभव जो देखने के बाद भी लंबे समय तक आपके मन में बसा रहता है।
