राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 1 September 2025 : करियर, व्यापार और स्वास्थ्य पर क्या कहता है आपका सितारा? पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 1 September 2025 : जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और रिश्तों के बारे में पढ़ें।

भारत

Dimple Yadav

Sep 01, 2025

Aaj Ka Rashifal, 1 September 2025
Aaj Ka Rashifal, 1 September 2025 (photo- patrika)

Aaj Ka Rashifal, 1 September 2025 : आज का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें और अवसर लेकर आ रहा है। कुछ लोगों को व्यापार और करियर में सफलता मिल सकती है, तो कुछ को खर्चों पर काबू रखने की ज़रूरत है। परिवार और रिश्तों में संतुलन बनाए रखना भी बेहद जरूरी रहेगा। आइए जानते हैं आपकी राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।

आज का मेष राशिफल : (Today Mesh Rashifal)

किसी की सुनी-सुनाई बातों पर भरोसा न करें। व्यापार विस्तार के लिए समय शुभ है। अपनी पूरी ऊर्जा काम पर लगाएं। पैसों के लेन-देन में सतर्क रहें। खर्चों की अधिकता बनी रहेगी।

आज का वृषभ राशिफल : (Taurus Horoscope Today)

अचानक बड़ा खर्च सामने आ सकता है। जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं, वही धोखा दे सकता है। नए उपकरण की खरीद के योग हैं। मकान बदलने की संभावना बन रही है।

आज का मिथुन राशिफल : (Today Mithun Rashifal)

परिवार में तालमेल की कमी रहेगी जिससे माहौल कमजोर हो सकता है। सेहत में गिरावट और ऊर्जा की कमी महसूस होगी। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय शुभ रहेगा।

आज का कर्क राशिफल : (Cancer Horoscope Today)

राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा है। सामाजिक संपर्क बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। संतान के विवाह में विलंब से मन परेशान रहेगा।

आज का सिंह राशिफल : (Aaj Ka Singh Rashifal)

अपने हुनर से लोगों को आकर्षित करेंगे। धार्मिक आस्था बढ़ेगी और माता-पिता के साथ समय बिताएंगे। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। आध्यात्मिक उन्नति और नए वस्त्र-आभूषण प्राप्ति संभव।

आज का कन्या राशिफल : (Aaj Ka Kanya Rashifal)

आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा। पारिवारिक माहौल अनुकूल रहेगा। व्यापार-व्यवसाय में नए अनुबंध मिलेंगे। मांगलिक आयोजनों की योजना बनेगी।

आज का तुला राशिफल : (Aaj Ka Tula Rashifal)

आलस्य के कारण जरूरी कामों में देरी होगी। भाइयों का पूरा सहयोग नहीं मिलेगा। सामाजिक आयोजनों में शामिल होंगे। पेट से संबंधित तकलीफ संभव है।

आज का वृश्चिक राशिफल: (Scorpio Horoscope Today)

आपकी नासमझी से जीवनसाथी से मतभेद हो सकते हैं। समय रहते व्यवहार सुधारें। संतान की जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक व्यवस्था होगी। किसी बड़े खर्च की आशंका है।

आज का धनु राशिफल : (Today Dhanu Rashifal)

भावनात्मक फैसले लेने से बचें। प्रेम प्रसंग में अहम निर्णय लेने होंगे। सामाजिक संगठन में जिम्मेदारी मिलेगी। संतान की गलतियों से चिंता हो सकती है।

आज का मकर राशिफल : (Capricorn Horoscope Today)

आपके व्यवहार से लोग प्रभावित होंगे। ख्याति में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति सुधरेगी। भाइयों से सुलह होगी और रिश्तों में सामान्य स्थिति रहेगी।

आज का कुंभ राशिफल : (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

आपके व्यवहार से परिजन नाखुश रह सकते हैं। दूसरों के मामलों में दखल न दें, वरना समस्या बढ़ सकती है। दोस्तों संग यात्रा के योग हैं। पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी।

आज का मीन राशिफल : (Pisces Horoscope Today)

जरूरी दस्तावेज समय पर संभालें। कानूनी कार्य में किसी बड़े व्यक्ति का सहयोग लेना पड़ेगा। राजकीय बाधा दूर होगी। व्यापार विस्तार के योग हैं।

