Saptahik Rashifal 31 August to 6 September 2025: इस हफ्ते कौन सी राशियां रहेंगी भाग्यशाली? जानें साप्ताहिक भविष्यफल

कारोबार- सप्ताह की शुरुआत में आप अपने इष्टमित्र की मदद से अटके हुए काम को पूरा करने में कामयाब होंगे। आपके जीवन से जुड़ी बाधाएं दूर होंगी। आप अपनी योजनाओं को समय पर पूरा करने में कामयाब होंगे। इस दौरान आपको सत्ता-सरकार, इष्टमित्रों से अधिक मदद मिलने की उम्मीद है। सप्ताह के मध्य में आपको बड़े संपर्कों का लाभ मिलेगा। इस दौरान आपको किसी बड़ी योजना के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यदि आप कांट्रैक्ट या कमीशन पर काम करते हैं तो आपके लिए यह सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। विदेश से जुड़े व्यवसाय करने वालों के लिए भी यह सप्ताह शानदार रहने वाला है। इस सप्ताह आप अपने कामकाज से कुछ नए लोगों को जोड़ने में सफल हो जाएंगे। सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। यदि आपको पहले से कोई कोई दिक्कत चली आ रही थी तो आपको इस सप्ताह स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा।