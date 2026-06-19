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Aaj Ka Rashifal 19 June 2026: करियर, धन और प्रेम संबंधों में कैसा रहेगा आपका दिन, जानें राशि अनुसार

Daily Horoscope 19 June 2026: 19 जून 2026 का राशिफल जानिए। किस राशि को मिलेगा धन लाभ, किसके करियर में आएगी तरक्की और किन राशियों को रिश्तों व स्वास्थ्य में सावधानी बरतनी होगी, पढ़ें सभी 12 राशियों का भविष्यफल।

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भारत

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Manoj Vashisth

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Pandit Mukesh Bhardwaj

Jun 19, 2026

Daily Horoscope Today

Aaj Ka Rashifal 19 June 2026 : आज का दैनिक राशिफल: किन राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ, किसे बरतनी होगी सावधानी (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Today Horoscope 19 June 2026: आज 19 जून 2026, शुक्रवार का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर, महत्वपूर्ण निर्णय और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। कुछ लोगों को करियर और कारोबार में प्रगति के संकेत मिलेंगे, जबकि कुछ को रिश्तों और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति आर्थिक मामलों, पारिवारिक जीवन, शिक्षा, यात्रा और प्रेम संबंधों पर अलग-अलग प्रभाव डाल सकती है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आज का दिन आपके लिए कितना शुभ रहेगा, कौन-से क्षेत्र में सफलता मिल सकती है और किन बातों से बचना चाहिए, तो अपनी राशि के अनुसार आज का विस्तृत राशिफल पढ़ें।

मेष राशिफल (Mesh Rashifal)

परिश्रम और प्रगति से जुड़ा दिन हो सकता है। अतिउत्साह में नियमों की अवहेलना करने से बचना होगा। सरकारी तंत्र से आर्थिक फायदा मिलेगा तथा पुराने तनावों से मुक्ति मिल सकती है।

  • शुभ रंग: मेहरून
  • भाग्यशाली अंक: 9

वृषभ राशिफल (Vrishabha Rashifal)

मजबूत इरादों और साहसिक फैसलों के साथ कुशल नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करते हुए सभी अधूरे कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति का दिन हो सकता है। भावनात्मक संबंधों में साथी आपके आकर्षण में आपका मनचाहा करने को तैयार होगा।

  • शुभ रंग: ग्रे
  • भाग्यशाली अंक: 7

मिथुन राशिफल (Mithun Rashifal)

कार्यों को पूरा करने का यश मिलेगा। कार्यस्थल पर सम्मान में वृद्धि होगी। उच्च अधिकारी किसी कार्य विशेष की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। भाग्य के समर्थन से कम संसाधनों में भी सफलता मिल सकती है। परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे।

  • शुभ रंग: ऑफ वाइट
  • भाग्यशाली अंक: 1

कर्क राशिफल (Kark Rashifal)

वार्तालाप में अपना पक्ष मजबूती से रखने के कारण सभी को अपना पक्ष समझाने में सफल रहेंगे। वैवाहिक जीवन में तनाव कम करने के प्रयास करने होंगे। खान-पान संबंधी आदतों को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखना होगा। यात्रा टालना श्रेयस्कर रहेगा।

  • शुभ रंग: ब्लू
  • भाग्यशाली अंक: 6

सिंह राशिफल (Singh Rashifal)

पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आर्थिक लाभ पहले से बेहतर रहने का अनुमान है। शेयर बाजार में किया गया निवेश लाभ लेकर लौट सकता है, परंतु जोखिम लेने से बचना होगा। विरोधियों में भय का माहौल रहेगा।

  • शुभ रंग: ब्राउन
  • भाग्यशाली अंक: 8

कन्या राशिफल (Kanya Rashifal)

कार्यों में गुणवत्ता रहने के बावजूद आर्थिक रूप से लाभ मिलने में थोड़ी कठिनाई रहेगी। खर्च बढ़ सकते हैं, साथ ही कुछ लोग ईर्ष्या और द्वेष के कारण सहयोग करने से पीछे हट सकते हैं; सावधानी रखनी होगी। भावनात्मक संबंधों और परिजनों से सहयोग मिलेगा।

  • शुभ रंग: लाइट ग्रीन
  • भाग्यशाली अंक: 4

तुला राशिफल (Tula Rashifal)

व्यवहार कुशलता और कूटनीतिक प्रयासों से बड़ी सफलता मिलने की संभावना है। पारिवारिक स्तर पर भी पुराने विवाद हल करने में सफल रहेंगे। एजेंसी कार्यों से जुड़े लोग नए अनुबंध प्राप्त कर सकेंगे। राजनीति में आगे बढ़ने के योग बन रहे हैं।

  • शुभ रंग: ब्राइट वाइट
  • भाग्यशाली अंक: 2

वृश्चिक राशिफल (Vrishchik Rashifal)

वृश्चिक राशि वाले संघर्ष और प्रतिस्पर्धा में बेहतर स्थिति में रहेंगे। आपकी क्षमता और दक्षता का सभी पक्ष लोहा मानेंगे। व्यवसाय और जॉब में आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। प्रेम संबंधों में साथी की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है; संबंध बचाने हैं तो विनम्रता दिखानी होगी।

  • शुभ रंग: रेड
  • भाग्यशाली अंक: 5

धनु राशिफल (Dhanu Rashifal)

शिक्षा और कला जगत से जुड़े लोग अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। गुरुजनों का सानिध्य मिलेगा। दूर देश की यात्रा के योग बन रहे हैं। अच्छे धन लाभ के लिए दूसरों पर निर्भरता बढ़ेगी। भाग्य का समर्थन मिलेगा।

  • शुभ रंग: ऑरेंज
  • भाग्यशाली अंक: 7

मकर राशिफल (Makar Rashifal)

नकारात्मक लोग प्रतिष्ठा और कार्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। संतान की जिम्मेदारियों पर धन खर्च होगा, परंतु उनकी उपलब्धियों पर प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। नई तकनीकी सीखने के अवसरों का लाभ उठाना होगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखें।

  • शुभ रंग: नेवी ब्लू
  • भाग्यशाली अंक: 6

कुंभ राशिफल (Kumbh Rashifal)

कुंभ राशि वालों के लिए अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अनुकूल दिन है। भाग्य के समर्थन के साथ सभी का सहयोग मिलेगा और पुराने गतिरोध दूर होंगे। भावनात्मक संबंधों में पुरानी कड़वाहट दूर होकर संबंधों को नई दिशा मिलने का समय है।

  • शुभ रंग: लाइट लेमन
  • भाग्यशाली अंक: 5

मीन राशिफल (Meen Rashifal)

नकारात्मक विचारों से दूरी बनानी होगी। शत्रु पक्ष हावी रह सकता है, इसलिए विवादों को फिलहाल टालना श्रेयस्कर रहेगा। व्यवसाय में पूंजी की व्यवस्था करना मुश्किल लगेगा। जीवनसाथी और परिजनों से सहयोग मिलेगा।

  • शुभ रंग: सैफ्रन (केसरिया)
  • भाग्यशाली अंक: 3

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Updated on:

18 Jun 2026 09:03 pm

Published on:

19 Jun 2026 05:11 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 19 June 2026: करियर, धन और प्रेम संबंधों में कैसा रहेगा आपका दिन, जानें राशि अनुसार

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