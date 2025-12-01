Aaj Ka Rashifal, 2 December 2025 : मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल, जानें शुभ रंग और अंक

Aaj Ka Rashifal 2 December 2025 : साल 2025 का दिसंबर माह आपके लिए क्या लेकर आया है? पंचांग के अनुसार, आज मंगलवार, 2 दिसंबर 2025 है, तिथि द्वादशी (03:57 सायं तक) है और नक्षत्र अश्विनी (08:51 पी एम तक) है। चंद्रमा आज मेष राशि में संचार करेंगे। अगर आप कोई शुभ कार्य करने की सोच रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज राहुकाल दोपहर 02:47 बजे से 04:06 बजे तक रहेगा, जिसमें शुभ कार्यों को टालना बेहतर है। पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए सभी 12 राशियों मेष से मीन के लिए आज का विस्तृत दैनिक राशिफल।