राशिफल

Aaj Ka Rashifal 20 January: मंगलवार का राशिफल: हनुमान जी की कृपा से खुलेंगे इन 6 राशियों के भाग्य के द्वार, जानें 12 राशियों का भविष्य

Aaj Ka Rashifal 20 January 2026: : 20 जनवरी 2026 का राशिफल: मंगलवार, माघ मास 17वां दिन है। सूर्य मकर में, चंद्र गोचर। मेष-मीन सभी राशियों का भविष्यफल, हनुमान जी का व्रत। करियर, स्वास्थ्य, प्रेम व धन योग। पढ़ें आज का राशिफल हिंदी में।

भारत

Manoj Vashisth

Anish Vyas

Jan 19, 2026

Aaj Ka Rashifal 20 January

Aaj Ka Rashifal 20 January: सूर्य मकर में, चंद्र कुंभ की ओर: आज बदलेगी किस्मत की चाल? पढ़ें आज का राशिफल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj Ka Rashifal 20 January 2026: आज 20 जनवरी 2026 है, माघ मास का 17वां दिन। मंगलवार के शुभ अवसर पर हनुमान जी का व्रत रखें और उनकी कृपा पाएं। सूर्य मकर राशि में विराजमान हैं, जबकि चंद्रमा मकर से कुंभ में गोचर कर रहे हैं। यह दिन सभी 12 राशियों के लिए नए अवसर, सुख-समृद्धि और चुनौतियों पर विजय का संदेश लाता है। मेष राशि वालों को घर-वाहन खरीदारी का योग, वृषभ को साहस वृद्धि, जबकि मीन को संतान सुख मिलेगा। पढ़ें भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास का विस्तृत भविष्यफल और दिन को सफल बनाएं।

आज का राशिफल 20 जनवरी मेष राशि (Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi)

आज का दिन आपके लिए किसी नए घर या वाहन आदि की खरीदारी के लिए बेहतर रहने वाला है। परिवार में यदि कोई कलह चल रही थी, तो वह भी दूर होगी और किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव पर मोहर लगने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आप सामाजिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपको कुछ बड़े नेताओं से भी मिलने का मौका मिल सकता है। आपको अपने किसी पुराने साथी के वापस आने से खुशी होगी।

आज का राशिफल 18 जनवरी वृषभ राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashi)

आज का दिन आपके लिए साहस और पराक्रम में वृद्धि लेकर आने वाला है। रोजगार को लेकर परेशान चल रहे लोगों को अच्छी सफलता मिलेगी। यदि आपके स्वास्थ्य में कुछ समस्या चल रही थी, तो वह भी दूर होती दिख रही है। आपका किसी बात को लेकर मन परेशान रहेगा। आपको वाहनों के प्रयोग को सावधान रहकर करना होगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले को लेकर लापरवाही बिल्कुल ना दिखाएं।

आज का राशिफल 20 जनवरी मिथुन राशि (Aaj Ka Rashifal Mithun Rashi)

आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। शेयर मार्केट में यदि आपने पहले इन्वेस्टमेंट किया था, तो वह आपको अच्छा लाभ देंगे। घूमने-फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आपके कुछ नए शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं, जो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। व्यापार में भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आपके धन आगमन के रास्ते खोलेंगे और आपका दिमाग भी खूब चलेगा।

आज का राशिफल 20 जनवरी कर्क राशि (Aaj Ka Rashifal Kark Rashi)

आज का दिन आपके लिए सुख साधनों में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप अपनी ऊर्जा को सही कामों में लगाएं और संतान से यदि पढ़ाई-लिखाई को लेकर परेशान है, तो आपको उनके मन में चल रही उलझनों को जानकर उसे दूर करना होगा। आपकी सुख साधनों में वृद्धि होने से खुशी होगी। आपको पारिवारिक बिजनेस को लेकर अपने भाइयों से बातचीत करनी होगी। आप अपने जीवनसाथी से कोई बात गुप्त ना रखें और सामाजिक कामों में आपको एक नई पहचान मिलेगी।

आज का राशिफल 20 जनवरी सिंह राशि (Aaj Ka Rashifal Singh Rashi)

आज का दिन आपके लिए पारिवारिक रिश्तों में मजबूती लेकर आएगा, लेकिन आपके खर्च आपकी टेंशनों को बढ़ा सकते हैं। आपको कोई सिरदर्द और आंखों से संबंधित समस्या परेशान करेगी। प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी के साथ रोमांटिक समय व्यतीत करेंगे और उन्हें कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं। आपको अपनी जेब का ख्याल रखते हुए खर्च करना बेहतर रहेगा। आप किसी दूसरे के मामले में बेवजह ना बोलें और बिजनेस कर रहे लोगों की स्थिति भी अच्छी रहेगी।

आज का राशिफल 20 जनवरी कन्या राशि (Aaj Ka Rashifal Kanya Rashi)

आज का दिन आपके लिए इनकम के मामले में बढ़िया रहने वाला है। आपकी इनकम का सोर्स बढ़ेंगे और यदि आपको कोई शारीरिक संबंधित समस्या चल रही थी, तो वह भी दूर होगी। आप काम को लेकर कुछ नई-नई खोज करेंगे, कहीं बाहर भी जा सकते हैं और आपको अत्यधिक बाहर के खाने से परहेज रखना होगा, क्योंकि उनको पेट से संबंधित कोई समस्या आपको परेशान करेगी। माता-पिता के आशीर्वाद से आपके काम आसानी से पूरे होंगे।

तुला आज का राशिफल 20 जनवरी तुला राशि (Aaj Ka Rashifal Tula Rashi)

आज का दिन व्यापार कर रहे लोगों के लिए बढ़िया रहने वाला है, उनको पार्टनरशिप से भी अच्छे लाभ मिलेंगे और कुछ नए लोग भी उनके साथ काम करने की हामी भर सकते हैं। यदि आपका कोई मामला कोर्ट-कचहरी में विवादित था, तो उसमें फैसला आपके पक्ष में आने से खुशी होगी। आपके घर किसी पार्टी का आयोजन हो सकता है। आपको अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च करना बेहतर रहेगा, क्योंकि आप कुछ खर्च दिखावे के चक्कर में करेंगे, जो बाद में आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं।

आज का राशिफल वृश्चिक राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashi)

आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। यदि आपके कामों में विघ्न आ रहे थे, तो वह भी दूर होंगे। आप जीवनसाथी के साथ किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। संतान की पढ़ाई-लिखाई से संबंधित यदि कोई समस्या थी, तो वह भी दूर होगी। आपको अपने काम को लेकर कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। आप अपने बॉस की दी गई सलाह से काफी खुश होंगे और उनसे आपके रिश्तों में यदि कड़वाहट चल रही थी, वह भी दूर होगी।

आज का राशिफल धनु राशि (Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashi)

आज आपको कोई निवेश सोच समझकर करना होगा, क्योंकि आपका ध्यान भटकने की संभावना है और परिवार में किसी सदस्य से आपको कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती हैं। आप किसी अजनबी से लोगों अपनी बात शेयर न करे। बेवजह किसी बात को लेकर क्रोध न करें, नहीं तो आपकी इस आदत को लेकर लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। आप वाहनों का प्रयोग भी थोड़ा सावधान रहकर करें और आपके स्वास्थ्य में भी उतार-चढ़ाव लगा रहेगा।

आज का राशिफल मकर राशि (Aaj Ka Rashifal Makar Rashi)

आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहने वाला है। नौकरी में यदि आपकी बॉस से खटपट चल रही थी, तो वह भी दूर होगी। आपको किसी नए काम में हाथ आजमाने का मौका मिलेगा। आपको प्रमोशन आदि मिलने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाना पड़ सकता है। आप अपने मन की इच्छा को लेकर अपनी माताजी से बातचीत कर सकते हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं, आप उनसे अपने प्रेम का इजहार करें, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे।

आज का राशिफल कुंभ राशि (Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi)

आज आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर संयम रखना होगा। किसी से कोई जरूरी जानकारी शेयर ना करें। जीवनसाथी से भी आपकी कहासुनी होने की संभावना है। संपत्ति को लेकर आप अपने भाई- बहनों से मिल बैठकर बातचीत करें। एक साथ कई काम हाथ लगने से आपकी व्याकाग्रता बढ़ेगी। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। आपको कोई परिजन आपके घर मेल मिलाप करने आ सकता है। राजनीति में आप सोच समझकर कदम बढ़ाएं।

आज का राशिफल मीन राशि (Aaj Ka Rashifal Meen Rashi)

आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी, जो विद्यार्थी किसी परीक्षा को लेकर परेशान चल रहे हैं, उन्हें उसमें अच्छी सफलता हासिल होगी। भगवान के भक्ति में आपका खूब मन लगेगा। व्यापार में आप कुछ नई योजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं, जो आपके लिए अच्छी रहेगी। यदि आप किसी बात को लेकर परेशान चल रहे थे, तो आपकी वह इच्छा भी पूर्ण होगी। माताजी के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, जिसको लेकर आपको बहुत भागदौड़ भी बनी रहेगी।

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 20 January: मंगलवार का राशिफल: हनुमान जी की कृपा से खुलेंगे इन 6 राशियों के भाग्य के द्वार, जानें 12 राशियों का भविष्य

