Aaj Ka Rashifal 20 January: मंगलवार का राशिफल: हनुमान जी की कृपा से खुलेंगे इन 6 राशियों के भाग्य के द्वार, जानें 12 राशियों का भविष्य

Aaj Ka Rashifal 20 January 2026: आज 20 जनवरी 2026 है, माघ मास का 17वां दिन। मंगलवार के शुभ अवसर पर हनुमान जी का व्रत रखें और उनकी कृपा पाएं। सूर्य मकर राशि में विराजमान हैं, जबकि चंद्रमा मकर से कुंभ में गोचर कर रहे हैं। यह दिन सभी 12 राशियों के लिए नए अवसर, सुख-समृद्धि और चुनौतियों पर विजय का संदेश लाता है। मेष राशि वालों को घर-वाहन खरीदारी का योग, वृषभ को साहस वृद्धि, जबकि मीन को संतान सुख मिलेगा। पढ़ें भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास का विस्तृत भविष्यफल और दिन को सफल बनाएं।