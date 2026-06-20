Rashifal 20 June: इन 5 राशियों के लिए सौभाग्य भरा दिन, जानें मेष से मीन तक का भाग्यशाली अंक और शुभ रंग

Horoscope Rashifal 20 June 2026: नए दिन की शुरुआत के साथ ही ग्रहों की चाल में भी बदलाव आ चुका है, जो हमारे जीवन, करियर, प्रेम और स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। 20 जून 2026 को कुछ राशियों के लिए उन्नति और आर्थिक लाभ के सुनहरे अवसर बन रहे हैं, तो वहीं कुछ जातकों को अपने खर्चों और व्यक्तिगत रिश्तों में थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत होगी। यदि आप जानना चाहते हैं कि आज का दिन आपके लिए क्या नई संभावनाएं लेकर आया है और आपको किन चुनौतियों से सावधान रहना है, तो आइए विस्तार से पढ़ते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज का आज का राशिफल।