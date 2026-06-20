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Rashifal 20 June: इन 5 राशियों के लिए सौभाग्य भरा दिन, जानें मेष से मीन तक का भाग्यशाली अंक और शुभ रंग

Horoscope 20 June 2026: जानिए आज किन राशियों को मिलेगा किस्मत का साथ और किन्हें रहना होगा सावधान। पढ़ें मेष से मीन तक का दैनिक राशिफल, शुभ रंग और भाग्यशाली अंक।

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भारत

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Manoj Vashisth

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Pandit Mukesh Bhardwaj

Jun 20, 2026

Horoscope Today 20 June 2026

Rashifal 20 June 2026: आज का राशिफल 20 जून 2026: जानें मेष से मीन तक का भाग्यशाली अंक और शुभ रंग (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Horoscope Rashifal 20 June 2026: नए दिन की शुरुआत के साथ ही ग्रहों की चाल में भी बदलाव आ चुका है, जो हमारे जीवन, करियर, प्रेम और स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। 20 जून 2026 को कुछ राशियों के लिए उन्नति और आर्थिक लाभ के सुनहरे अवसर बन रहे हैं, तो वहीं कुछ जातकों को अपने खर्चों और व्यक्तिगत रिश्तों में थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत होगी। यदि आप जानना चाहते हैं कि आज का दिन आपके लिए क्या नई संभावनाएं लेकर आया है और आपको किन चुनौतियों से सावधान रहना है, तो आइए विस्तार से पढ़ते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज का आज का राशिफल।

आज का राशिफल मेष

विरोधी परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन भावनात्मक रूप से सहारा मिलेगा। पारिवारिक जीवन में खर्च बढ़ने की स्थिति आ सकती है। मांगलिक कार्यों की सूचना मिलेगी। वाहन के रखरखाव पर धन खर्च हो सकता है।

  • शुभ रंग: लाल (Red)
  • भाग्यशाली अंक: 5

आज का राशिफल वृषभ

राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को उच्च पद प्राप्त हो सकते हैं। उच्च अधिकारियों से सहयोग और समर्थन मिलने से कार्यस्थल पर वर्चस्व बढ़ेगा। जीवनसाथी की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। यात्रा शुभ रहेगी।

  • शुभ रंग: सफेद (White)
  • भाग्यशाली अंक: 7

आज का राशिफल मिथुन

किसी खास कार्य को करने में अनिश्चय की स्थिति रह सकती है। गुरुजनों या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग लेने से स्थिति में सुधार होगा। शेयर मार्केट से दूरी बनाए रखें; जोखिम भरे कार्यों में धन हानि हो सकती है। भाई-बहनों से संबंधों में सुधार के प्रयास करने होंगे।

  • शुभ रंग: गहरा हरा (Dark Green)
  • भाग्यशाली अंक: 6

आज का राशिफल कर्क

भावनात्मक रूप से प्रसन्नता और उत्साह की स्थिति रहेगी। लेखन और कला से जुड़े क्षेत्रों में प्रगति की संभावना बन रही है। सरकार से जुड़े कार्यों में धैर्य रखना होगा। लंबी दूरी की यात्रा सफल रहेगी।

  • शुभ रंग: क्रीम (Cream)
  • भाग्यशाली अंक: 2

आज का राशिफल सिंह

आत्मविश्वास के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। पारिवारिक कार्यक्रमों में आवश्यकता से अधिक धन खर्च हो सकता है। व्यवसाय में पुराने लेनदेन का तनाव झेलना पड़ सकता है। प्रेम में साथी का व्यवहार सकारात्मक रहेगा।

  • शुभ रंग: स्लेटी (Grey)
  • भाग्यशाली अंक: 4

आज का राशिफल कन्या

जोड़-तोड़ से अपने कार्यों को करने में सफल रहेंगे। धन का थोड़ा अभाव रह सकता है, लेकिन परिवारजनों की मदद मिलेगी। पुराने झगड़े फिर से तनाव का कारण बन सकते हैं। धैर्य और व्यवहार-कुशलता का परिचय देना होगा।

  • शुभ रंग: पीच (Peach)
  • भाग्यशाली अंक: 2

आज का राशिफल तुला

व्यवसाय में उन्नति के योग बन रहे हैं। परिश्रम का लाभ शीघ्रता से मिलेगा। मित्रों का सहयोग मिलने से महत्वाकांक्षा बढ़ेगी। स्वास्थ्य के मामले में सावधान रहना होगा। विदेश व्यापार से जुड़े लोगों को नई संभावनाएं मिलेंगी।

  • शुभ रंग: भूरा (Brown)
  • भाग्यशाली अंक: 1

आज का राशिफल वृश्चिक

भूमि या भवन के व्यापार से लाभ की संभावना बन रही है। व्यक्तिगत अहंकार को पीछे रखकर सामूहिक निर्णय के साथ कार्य करने होंगे। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों से तनाव लेने से बचना होगा। माता-पिता (पेरेंट्स) के सम्मान का ख्याल रखना घर में शांतिपूर्ण वातावरण बनाने में सहायक रहेगा।

  • शुभ रंग: मैरून (Maroon)
  • भाग्यशाली अंक: 5

आज का राशिफल धनु

शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को थोड़ी निराशा का अनुभव हो सकता है। सहकर्मियों का व्यवहार परेशानी भरा रहेगा। मित्रों और परिवारजनों के कारण धन खर्च बढ़ सकता है, जिस पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी।

  • शुभ रंग: पीला (Yellow)
  • भाग्यशाली अंक: 8

आज का राशिफल मकर

तकनीकी दक्षता बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। उच्च अधिकारियों के बीच सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जीवनसाथी को नियंत्रित करने के प्रयास से घर में तनाव रह सकता है, इसलिए उन्हें समानता के अवसर देने होंगे।

  • शुभ रंग: आसमानी (Sky Blue)
  • भाग्यशाली अंक: 7

आज का राशिफल कुंभ

ऊर्जावान महसूस करेंगे। आर्थिक मामलों में दूसरों के परामर्श से लाभान्वित हो सकते हैं। पर्यटन और मनोरंजन के अवसर मिलेंगे। परिवार के साथ किसी धार्मिक क्षेत्र की यात्रा हो सकती है। विलासिता की वस्तुओं पर धन खर्च होगा।

  • शुभ रंग: मयूर नीला (Peacock Blue)
  • भाग्यशाली अंक: 9

आज का राशिफल मीन

रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। लेखन और सूचना के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग लाभान्वित होंगे। विरोधी तनाव देने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए सूचनाओं का सही उपयोग करना होगा।

  • शुभ रंग: सुनहरा (Golden)
  • भाग्यशाली अंक: 6

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Updated on:

19 Jun 2026 05:35 pm

Published on:

20 Jun 2026 05:34 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Rashifal 20 June: इन 5 राशियों के लिए सौभाग्य भरा दिन, जानें मेष से मीन तक का भाग्यशाली अंक और शुभ रंग

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