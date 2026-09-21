21 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राशिफल

Aaj Ka Rashifal 21 September 2026: मेष से मीन तक, क्या संकेत दे रहे है आज के सितारे? जाने दैनिक भविष्यफल में

Aaj Ka Rashifal-21 सितंबर का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। जानिए सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Akash Dewani

Sep 21, 2026

aaj ka rashifal 21 september 2026 daily horoscope hindi

Aaj Ka Rashifal 21 September 2026- जानिए आज क्या कहते है आपके सितारे (फोटो सोर्स- Chatgpt)

Aaj Ka Rashifal 21 September 2026: आज के दिन कुछ राशियों के लिए नई संभावनाएं और सकारात्मक संकेत लेकर आया है। कुछ जातकों को आज धैर्य और समझदारी से फैसले लेने होंगे, वहीं कई राशियों के लिए करियर, कारोबार, प्रेम, परिवार और आर्थिक मामलों में प्रगति के योग बन रहे हैं। जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का 21 सितंबर 2026 का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)।

आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

मेष राशि के लिए योजनाओं पर काम आरंभ करने का सही समय है। परिश्रम का उचित फल मिलेगा। उच्च अधिकारियों से अपेक्षित सहयोग मिलने से उत्साहित रहेगें। परिवार में सद्भावना बढ़ेगी।

शुभ रंग- क्रीम कलर
शुभ अंक-4

आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

वृषभ राशि के लिए दोपहर बाद भाग्य का समर्थन मिलने से रुके हुए कार्य में गति आएगी। भाई बहनों का व्यवहार अनुकूल रहेगा। आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं।

शुभ रंग- ऑफ व्हाइट
शुभ अंक- 8

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

व्यवस्थाओं के प्रति असंतोष रह सकता है। विरोधियों के दुष्प्रचार से सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें और यात्रा टालने का प्रयास करें।

शुभ रंग- पीच
शुभ अंक- 1

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

कार्यों की दिशा बदलेगी। रुकावटें दूर होने से मानसिक शांति मिलेगी। अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। भावनात्मक रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा।

शुभ रंग- पर्पल
शुभ अंक- 8

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

दोपहर से पहले महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करना होगा। बाद में अपेक्षित सहयोग मिलने में कठिनाई महसूस करेंगे। पेरेंट्स का स्वास्थ्य नरम रह सकता है।

शुभ रंग- ऑरेंज
शुभ अंक- 9

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

व्यवसाय में शीघ्रता से निर्णय लेने होंगे। बदलती हुई परिस्थितियों का फायदा मिलेगा। जीवनसाथी की सलाह से लाभान्वित होंगे। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे।

शुभ रंग- डार्क ब्राउन
शुभ अंक- 4

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

उच्च संपर्कों से वांछित मदद मिलेगी। कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं। प्रेम में रूखापन महसूस करेंगे। तकनीकी विषयों की ओर रुझान बढ़ेगा।

शुभ रंग- कॉफ़ी
शुभ अंक- 2

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

परिश्रम का फल तुरंत मिलेगा। मांगलिक कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं। राजनीतिक मामलों में कूटनीतिक दक्षता दिखानी होगी। भाग्य का समर्थन मिलेगा।

शुभ रंग- स्काई ब्ल्यू
शुभ अंक- 6

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

बैंकिंग और वित्तीय प्रबंधन से संबंधित मामलों में सावधानी रखनी होगी। प्रतिस्पर्धा या जल्दबाजी में हानि की संभावना है। व्यापार यात्रा में सावधानी रखनी होगी।

शुभ रंग- यलो
शुभ अंक- 5

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

महत्वपूर्ण मुलाकातों के लिए दोपहर बाद का समय उपयुक्त रहेगा। दूसरों की जवाबदेही लेने से बचें। घर-परिवार के लिए समय निकालने में कठिनाई हो सकती है।

शुभ रंग- पीकॉक ब्ल्यू
शुभ अंक- 7

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

व्यवहार कुशलता के साथ आगे बढ़ने का दिन है। विरोधियों की योजनाओं को पहले से समझने का प्रयास करना होगा। खर्चों में वृद्धि होगी। स्थान परिवर्तन के योग हैं।

शुभ रंग- लैवेंडर
शुभ अंक- 9

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

सार्वजनिक जीवन में मान-सम्मान बढ़ेगा। धन की उपलब्धता सहज रूप से बनी रहेगी। भावनात्मक संबंधों में निकटता बढ़ेगी। आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

शुभ रंग- गोल्डन ग्रीन
शुभ अंक- 3

Masik Rashifal September 2026: सितंबर में किस राशि को रहना होगा सतर्क, किसके हिस्से आएगा लाभ? जानें मासिक राशिफल में

ये भी पढ़ें
monthly horoscope masik rashifal september 2026

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Sept 2026 06:32 am

Published on:

21 Sept 2026 06:32 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 21 September 2026: मेष से मीन तक, क्या संकेत दे रहे है आज के सितारे? जाने दैनिक भविष्यफल में

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Saptahik Rashifal 21-27 September 2026: 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा नया सप्ताह? जानें साप्ताहिक भविष्यफल में

saptahik rashifal 21-27 september 2026 weekly rashifal
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 20 September 2026: दैनिक राशिफल में जानें, कैसा रहेगा आज का दिन?

राशिफल

Aaj Ka Rashifal 19 September 2026: मेष से मीन तक, क्या कहते है आज के सितारे? जाने दैनिक राशिफल में

aaj ka rashifal 19 september 2026 daily horoscope hindi
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 18 September 2026: क्या कहते है आज के सितारे? जाने दैनिक भविष्यफल में

aaj ka rashifal 18 september 2026 daily horoscope hindi
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 17 September 2026: मेष से तुला और धनु से मीन तक, कैसा रहेगा आज का दिन? जानें दैनिक राशिफल में

aaj ka rashifal 17 september 2026 daily horoscope hindi
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.