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राशिफल

Saptahik Rashifal 21-27 September 2026: 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा नया सप्ताह? जानें साप्ताहिक भविष्यफल में

Saptahik Rashifal 21-27 September 2026: 21-27 सितंबर 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल पढ़ें। मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए करियर, बिजनेस, धन, प्रेम, स्वास्थ्य, यात्रा, शुभ अंक और शुभ रंग की सटीक भविष्यवाणी जानें।
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भारत

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Akash Dewani

Sep 21, 2026

saptahik rashifal 21-27 september 2026 weekly rashifal

Saptahik Rashifal : साप्ताहिक राशिफल 21-27 सितंबर 2026 (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Saptahik Rashifal 21-27 September 2026: नए हफ्ते में राशियों के लिए नए अवसर, महत्वपूर्ण फैसलों और जीवन में बदलाव का संकेत लेकर आ रहा है। आइए जानते हैं एस्ट्रोलॉजर संजीव कुमार शर्मा से 21-27 सितंबर 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल और जानें आपकी राशि के लिए यह सप्ताह कितना शुभ रहने वाला है।

मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल (Mesh Saptahik Rashifal)

भौतिक और व्यावसायिक योजनाएं सफल होगी। सामाजिक जीवन व्यस्त रहेगा। व्यावसायिक मामलों में कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। लोगों से मिलने जुलने में आपकी शालीनता बनी रहेगी। प्यार देखभाल और भागीदारी से संबंधों को बेहतर बनाएंगे। प्रसन्न रहने के लिए आप जिसकी भी इच्छा करेंगे वह आश्चर्यजनक रूप से पूरी होगी। व्यापार में लाभ या सफलता के बाद कुछ समय तक कड़ी मेहनत और लगन से अगला पड़ाव हासिल करेंगे। इस सप्ताह आपका शुभ अंक 5 होगा और शुभ रंग नेवी ब्लू होगा।

वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल (Vrishabh Saptahik Rashifal)

त्रिकोणीय व्यावसायिक साझेदारी लाभदायक सिद्ध होगी। स्पष्ट सोच से निजी और व्यावसायिक मामलों को सुलझाएंगे। घर तथा कार्यक्षेत्र की नए सिरे से साज सज्जा करेंगे। प्रसन्नता के माहौल में भीतरी और बाहरी संतुलन बनाए रखें। लंबी यात्राओं के योग बनेंगे दोस्त और सज्जनों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। इस सप्ताह आपका शुभ अंक 6 है और आपका शुभ फायरी रेड है।

मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल (Mithun Saptahik Rashifal)

जल्द ही आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और घर में अतिथियों का आगमन होगा। घर हो या दफ्तर आप बिखरी हुई चीजों को अपनी सूझबूझ से व्यवस्थित कर लेंगे। लोगों को प्रभावित करेंगे और नीति निर्णायक की भूमिका में रहेंगे। प्राथमिकताओं में बदलाव के साथ आपका रवैया नरम और दयावान हो जाएगा। रिश्तो में संतुलन और स्पष्ट दृष्टिकोण हासिल करेंगे। किसी कार्य को लेकर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं प्राप्त होगी। इस सप्ताह आपका शुभ अंक 4 है और आपका शुभ रंग सैफरन है।

कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल (Kark Saptahik Rashifal)

सत्य की खोज से आध्यात्मिक बौद्ध की प्राप्ति होगी। विभिन्न परिस्थितियों को सहजता से संभाल लेंगे। परिवार और मित्रों के साथ सुखद समय बिताएंगे। दफ्तर में मुकाबला चाहे कितना भी कड़ा क्यों ना हो आप अपनी काबिलियत साबित करेंगे। अपने दृष्टिकोण और लक्ष्य को लेकर स्पष्ट रहे। विभिन्न गतिविधियों में व्यस्त और सक्रिय रहेंगे। आध्यात्मिक खोज ज्ञानवर्धक और स्फूर्ति दायक होगी। दिल और दिमाग अलग-अलग दिशाओं में खींचेंगे। ध्यान करना लाभदायक रहेगा। तनाव से बचने के लिए योग करते रहें। इस सप्ताह आपका शुभ अंक 3 है और शुभ रंग ओसियन ब्लू है।

सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल (Singh Saptahik Rashifal)

कार्यक्षेत्र में किसी अत्यधिक परिश्रमी लेकिन अविश्वसनीय व्यक्ति से सावधान रहे। किसी भी प्रकार के विवाद से बचें। निजी संबंधों दोस्तों रिश्तेदारों में भावनात्मक और आध्यात्मिक रुझान महसूस करेंगे। आवश्यकताओं और टारगेट को पूरा करने के लिए मामलों को गहराई से समझे। समझदारी और रचनात्मकता से मुश्किल स्थितियों और उलझन को दूर करने में सफल रहेंगे। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और धन के नए स्रोत सामने आ सकते हैं। आसपास मौजूद लोगों से दोस्ती और प्यार मिलेगा। इस सप्ताह आपका शुभ अंक 3 है और शुभ रंग ग्रीन है।

कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल (Kanya Saptahik Rashifal)

आपकी नई सोच और उम्मीद जगाने वाली बातें लोगों के बीच आपको प्रसिद्ध कर देगी। आप अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं से कोई समझौता नहीं करेंगे। किसी अहम परिवर्तन की कगार पर गलतफहमियों और भ्रमों को एक तरफ रखकर रिश्तो को प्राथमिकताएं दें और ईमानदारी से मूल्यांकन करें। आसपास के लोगों को अपने फैसले स्वयं लेने के लिए प्रेरित करेंगे। बिना किसी रूकावट या भारी हस्तक्षेप के तेजी से भविष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। इस सप्ताह आपका शुभ अंक 1 है और शुभ पीकॉक ब्लू है।

तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल (Tula Saptahik Rashifal)

व्यक्तिगत संबंधों में स्वाभिमान और पेशेवर जीवन में पूर्ण आत्मविश्वास का परिचय देंगे। कार्य क्षेत्र में अत्यधिक प्रतिक्रिया देने से बचे। दफ्तर में मुकाबला चाहे कितना भी कड़ा क्यों ना हो आप अपनी काबिलियत साबित कर ही देंगे। व्यक्तिगत और पेशेवर मामलों में बीते कल को पीछे छोड़ नई शुरुआत करेंगे। तन मन और आत्मा सामंजस्य में रहेंगे। संतुष्टि का अनुभव करेंगे। व्यापार में सफलता मिलेगी और निजी संबंधों में प्रेम महसूस करेंगे। भौतिक रचनात्मक और सांसारिक पहलुओं से लाभ हासिल होगा। लंबे समय से चली आ रही योजनाएं अब सफलता की ओर बढ़ेंगे। इस सप्ताह आपका शुभ अंक 1 है और शुभ रंग क्रीमी व्हाइट है।

वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल (Vrischik Saptahik Rashifal)

सफलता की सीढ़ी पर कदम बढ़ाएंगे। विचारों के टकराव से मन में थोड़ा भ्रम और तनाव पैदा हो सकता है। पुरानी तकरार के बाद अब शांति और सद्भाव का समय है। हालांकि हल्की बेचैनी रह सकती है। काम को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा समझौता करना पड़े तो पीछे ना हटे। स्पष्टता के मेल से कार्यक्षेत्र की मुश्किलों को सुलझाने में सफल रहेंगे। बुजुर्ग रिश्तेदार या माता-पिता को आपकी आवश्यकता पड़ सकती है। विदेश से आने वाले समाचार या मेहमान सुखद सूचना देंगे। प्रकृति के बीच समय बिताएंगे। जीवन में महत्वपूर्ण लोगों का समर्थन और प्यार मिलेगा। लंबे समय से अटकी पेशेवर योजनाएं अब आगे बढ़ेगी। आत्मविश्वास और आत्म सम्मान में वृद्धि होगी। विलासिता की वस्तु में निवेश करेंगे। खेल या अन्य रुचिकर क्षेत्र में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। इस सप्ताह आपका शुभ अंक 9 है और शुभ रंग रोज पिंक है।

धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल (Dhanu Saptahik Rashifal)

रिश्तो को किसी संकुचित दायरे में बांधने से दूर रहे। व्यक्तिगत संबंधों में असीम आनंद का अनुभव करेंगे। आप अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं से कोई समझौता नहीं करेंगे। वित्तीय पहलुओं व बारीकियां को संभालने की अपनी व्यावहारिक समझ से उत्साहित महसूस करेंगे। हालांकि किसी भी तरह के निवेश के प्रति सतर्क रहे हैं। कोई जरूरी निर्णय लेने से पूर्व उसे पर उचित सोच विचार कर लें। आंतरिक शक्ति और ज्ञान शारीरिक, मानसिक भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तरों पर प्रगतिशील दिशा में ले जाएंगे। रचनात्मक गतिविधियां ऊर्जावान महसूस करवाएंगी। इस सप्ताह आपका शुभ अंक 3 है और शुभ रंग फायरी ऑरेंज है।

मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल (Makar Saptahik Rashifal)

जीवन में नई शुरुआत का योग बनेगा। पुरानी तकरार के बाद अब शांति और सद्भाव का समय है। रिश्ते में नजदीकी बढ़ेगी और आप अपनी भावनाएं खुलकर साझा कर पाएंगे। निजी संबंधों में सकारात्मक सोच दोबारा ताजगी लाने का काम करेगी। कार्यक्षेत्र में सहज और रचनात्मक माहौल प्रगति का कारक बनेगा। निराश होने के बजाय वास्तविकता को स्वीकार करें और एक बार में एक कदम उठाए। अपने भीतर की सच्चाई को मानकर सोच के सभी दरवाजे खोले और आगे बढ़े। भाग्य जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा क्योंकि यह आपको एक नए रास्ते पर ले जाएगा। निजी और व्यावसायिक पहलुओं में आगे बढ़ेंगे। इस सप्ताह आपका शुभ अंक 10 है और शुभ रंग डीप रेड हैँ।

कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल (Kumbh Saptahik Rashifal)

जीवन शैली और बाहरी छवि में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। कार्यस्थल की समस्याओं को साहस से हल करें। कार्य क्षेत्र में प्रतियोगिता का सामना करना पड़ सकता है। सामाजिक जीवन व्यस्त रहेगा। ऊर्जा को सही तरीके से जागृत करने के लिए नया रूटिन अपनाना बेहतर रहेगा। लंबे समय से चले आ रहे उतार चढ़ाव अब सहज स्थिति में आ जाएंगे। सामाजिक जीवन में डर महसूस कर सकते हैं। व्यक्तिगत संबंधों में जटिलता महसूस करेंगे। इस सप्ताह आपका शुभ अंक 11 है और शुभ रंग फायरी रेड है।

मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल (Meen Saptahik Rashifal)

कार्यक्षेत्र और व्यापारिक मामलों में प्रगति के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से घूम रहा है इसलिए कुछ बातों को ऊपर वाले के भरोसे छोड़ देना ही ठीक रहेगा। करियर में नए मौके और रिश्तो में सकारात्मक खुशियां लेकर आएंगे। दोस्तों और परिवार से भरपूर प्यार और सद्भावना हासिल करेंगे। आत्म केंद्रित होकर बाहर की वास्तविकता को समझेंगे। मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान करेंगे। तमाम तरह की व्यस्तताओं से घिरे रहने के बावजूद परिवार को समय देंगे। शारीरिक मानसिक भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तरों पर केंद्रित और संतुलित बने रहेंगे। इस सप्ताह आपका शुभ अंक 13 है और शुभ रंग चिली रेड है।

Masik Rashifal September 2026: सितंबर में किस राशि को रहना होगा सतर्क, किसके हिस्से आएगा लाभ? जानें मासिक राशिफल में

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Updated on:

21 Sept 2026 06:51 am

Published on:

21 Sept 2026 06:50 am

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