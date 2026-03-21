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Rashifal 22 March 2026: आज का राशिफल 22 मार्च 2026: अचानक बदलेगी किस्मत, इन 7 राशियों को मिलेगा बड़ा फायदा

Aaj Ka Rashifal 22 March 2026 : राशिफल 22 मार्च 2026 में जानें सभी 12 राशियों के लिए करियर, प्रेम, स्वास्थ्य और धन से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत। आज का दिन नई शुरुआत, फैसलों और जीवन में बदलाव का संकेत देता है।

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भारत

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Manoj Vashisth

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Anish Vyas

Mar 21, 2026

Aaj Ka Rashifal 22 March 2026

Aaj Ka Rashifal 22 March 2026 : आज का राशिफल: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, बाकी रहें सावधान! (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Aaj Ka Rashifal 22 March 2026 : राशिफल 22 मार्च 2026 : राशिफल 22 मार्च 2026 एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दे रहा है, जहां मानसिक भ्रम दूर होकर स्पष्टता और निर्णायक सोच सामने आती है। आज का दिन करियर में सही दिशा चुनने, प्रेम संबंधों में भावनात्मक समझ बढ़ाने और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का है। यह समय साहसिक कदम और समझदारी भरी योजना के बीच संतुलन बनाने का है, जो भविष्य की सफलता का आधार बनेगा। भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से जानिए सभी 12 राशियों का सम्पूर्ण राशिफल

आज का राशिफल मेष राशि (Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi)

अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल सकारात्मक सोचने में करेंगे तो आपको खुशी महसूस होगी। आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपका रहन-सहन थोड़ा अस्त-व्यस्त हो सकता है। सुनिश्चित करें कि आप अपने स्कूल के काम पर ध्यान केंद्रित करें। शांत रहने की कोशिश करें और ज़्यादा गुस्सा न करें। जब आप दूसरों से बात करें तो निष्पक्ष रहने का प्रयास करें और अतिवादी न बनें। किसी दोस्त की मदद से आपको पैसे कमाने के नए तरीके मिल सकते हैं। आप अधिक पैसा कमाएंगे. आपकी माँ बेहतर महसूस करने लगेंगी। आपकी दिनचर्या थोड़ी अस्त-व्यस्त हो सकती है।

आज का राशिफल वृषभ राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashi)

कभी-कभी आप वास्तव में आश्वस्त महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपका मन चिंतित भी महसूस कर सकता है। यदि आपके परिवार में समस्याएँ चल रही हैं, तो इससे आप परेशान हो सकते हैं। अपना ख्याल रखना और स्वस्थ रहना महत्वपूर्ण है। आपको अधिक पैसा खर्च करना पड़ सकता है। कभी-कभी नकारात्मक विचार आपको उदास कर सकते हैं। आपको कुछ ऐसे मित्र मिल सकते हैं जिन्हें आपने काफी समय से नहीं देखा है। आप वास्तव में स्वादिष्ट भोजन खाने का आनंद ले सकते हैं। यदि आपके पास नौकरी के लिए साक्षात्कार हैं, तो आप वास्तव में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और नौकरी पा सकते हैं। लेकिन ज्यादा चिंता करना भी ठीक नहीं है क्योंकि यह आपको बीमार बना सकता है।।

आज का राशिफल मिथुन राशि (Aaj Ka Rashifal Mithun Rashi)

अकारण क्रोध और वाद-विवाद की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। किसी मित्र की सहायता से आप अधिक आय उत्पन्न करने का साधन बन सकते हैं। अच्छी शारीरिक स्थिति में रहें। हालाँकि मानसिक शांति रहेगी, लेकिन ख़र्चों की अधिकता से चिंता रहेगी। आप मानसिक परेशानियों से परेशान हो सकते हैं। स्वाभाविक चिड़चिड़ाहट होगी. वाहन रखरखाव की लागत बढ़ सकती है। शिक्षा संबंधी कार्यों में रुकावट आ सकती है। मन में प्रसन्नता रहेगी.।

कर्क राशि राशिफल (Aaj Ka Rashifal Kark Rashi)

संयमित रहें. अनावश्यक क्रोध को रोकें. शैक्षणिक कार्य में सफलता प्राप्त होगी. कार्यस्थल बदल रहा है, साथ ही नौकरियाँ भी। इसमें अधिक मेहनत लगेगी. मानसिक चुनौतियाँ हो सकती हैं। धर्म भक्ति की भावना जगाएगा। अतीत से कोई व्यक्ति आ सकता है। भोजन अधिक ध्यान आकर्षित करेगा। वस्त्र का उपहार संभव है। लागत बढ़ने वाली है. जीवनसाथी का स्वास्थ्य बेहतर होगा।।

राशिफल सिंह राशि (Aaj Ka Rashifal Singh Rashi)

आपका मन प्रसन्न रहेगा. सुख निर्माण में प्रगति होगी। आपका परिवार आपके लिए मौजूद रहेगा. धर्म से जुड़े कार्य परिवार के रूप में किये जा सकते हैं। आप धैर्य खो सकते हैं. जीवनसाथी के साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रह सकती हैं। निराशा एवं असन्तोष की भावना से तनाव का वातावरण निर्मित हो सकता है। कार्यक्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों का सहयोग मिलने वाला है। शैक्षिक प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी.

आज का राशिफल कन्या राशि (Aaj Ka Rashifal Kanya Rashi)

आत्मविश्वास भरपूर रहेगा. कार्यों में अधिकारी सहयोग करेंगे। आगे का मार्ग प्रशस्त होगा. आय में वृद्धि होगी. आमद बढ़ेगी. अति उत्साही होने से बचें। जनता की संगीत और कला में अधिक रुचि हो सकती है। नौकरी बदलने की संभावना है. वैकल्पिक रूप से, स्थान बदल सकता है. अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। निवेश के लिए कुछ भी उपलब्ध है. भाईयों के बीच मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।।

राशिफल तुला राशि (Aaj Ka Rashifal Tula Rashi)

क्रोध की अधिकता संभव है। अपने पिता के स्वास्थ्य का ख़्याल रखें। किसी मित्र के सहयोग से व्यवसाय में बदलाव आ सकता है। मेहनत अधिक रहेगी. इससे अधिक पैसा आएगा. संयमित रहें. जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा. अधिक लोग भौतिक चीज़ों का आनंद लेंगे। पारिवारिक छुट्टियों के लिए उपयुक्त है। जीवन जीना संघर्षपूर्ण हो सकता है। अपने काम के प्रति अधिकारियों का नजरिया अलग-अलग हो सकता है।।

वृश्चिक राशि राशिफल (Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashi)

मन में आशा और निराशा दोनों रह सकती हैं। वाणी का स्वर मधुर होगा। किसी मित्र की सहायता से व्यावसायिक अवसर मिलना संभव है। आय में वृद्धि होगी. अपना स्वास्थ्य बनाए रखें. आशा और निराशा दोनों मन में रहेंगी। व्यवसाय में चीज़ें जटिल हो सकती हैं। भाई-बहन हैं जो उनका समर्थन करेंगे। लाभ के अवसर बढ़ेंगे। संपत्ति में निवेश कर सकते हैं। अपना स्वास्थ्य बनाए रखें. रिश्तों में मधुरता आएगी।

धनु राशि राशिफल (Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashi)

मन शांति और संतुष्ट रहेगा। छोटे बच्चों का सुख बढ़ेगा। परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। वाहन की कीमत बढ़ सकती है। मित्रों का सहयोग मिलेगा. लागत बढ़ने वाली है. आत्मविश्वास की अधिकता रहेगी। प्रकृति स्वयं जिद्दी होगी. जीवनसाथी के साथ अनबन हो सकती है। खान-पान के मामले में सावधानी बरतें। पेट विकार की संभावना है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। बच्चे को कष्ट होगा.।

राशिफल मकर राशि (Aaj Ka Rashifal Makar Rashi)

संगीत या कला के प्रति रुझान बढ़ सकता है। धार्मिक क्षेत्र के कार्य में व्यस्तता रहेगी। परिवार के साथ किसी पूजा स्थल पर जा सकते हैं। अपने जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. मानसिक तनाव अवश्यंभावी है. भाइयों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। छोटे बच्चों का सुख बढ़ेगा। मानसिक शांति रहेगी। आत्मविश्वास में कमी संभव है। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा. किसी मित्र के सहयोग से धन लाभ संभव है।

राशिफल कुंभ राशि (Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi)

हम आत्मविश्वास से भर जायेंगे. आपका मन प्रसन्न रहेगा. व्यापार जगत में परेशानियां आ सकती हैं। इसमें अधिक मेहनत लगेगी. परिवार का सहयोग मिलेगा. शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें. लागत बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। काफी प्रयास के बावजूद सफलता की संभावना नहीं है। काम बहुत ज्यादा रहेगा. लाभप्रदता बढ़ेगी. दूर की यात्रा कर सकेंगे.।

राशिफल मीन राशि (Aaj Ka Rashifal Meen Rashi)

पढ़ने में रुचि होगी. शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। वैवाहिक सुख में वृद्धि होगी। अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी पुराने मित्र का आगमन हो सकता है। धैर्यशीलता कम होगी. अपनी सेहत का ख्याल रखना। मन में शांति और प्रसन्नता की अनुभूति होगी। माता का सानिध्य एवं सहयोग मिलेगा। सुविधाएं बढ़ेंगी. कोई भी संपत्ति पैसा कमाने का जरिया बन सकती है।।

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Aaj Ka Panchang 22 March 2026

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Published on:

21 Mar 2026 03:45 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Rashifal 22 March 2026: आज का राशिफल 22 मार्च 2026: अचानक बदलेगी किस्मत, इन 7 राशियों को मिलेगा बड़ा फायदा

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