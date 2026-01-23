Aaj Ka Rashifal 24 January: माघ मास का खास शनिवार, मेष, वृषभ और कर्क राशि वालों के लिए धन लाभ के प्रबल योग

Aaj Ka Rashifal 24 January 2026: आज का दिन माघ मास का 21वां दिन और शनि देव की कृपा बरसेगी। आज दिन सूर्य देव मकर राशि में रहेंगे। वहीं चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। मेष, वृषभ, कर्क सहित कई राशि के लोगों के लिए आज का सुभता लेकर आ रहा है। शनिवार होने के कारण शनि देव की विशेष कृपा का संयोग बन रहा है। आज सूर्य देव मकर राशि में और चंद्रमा मीन राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे कई राशियों के जीवन में शुभता, धन लाभ और नए अवसरों के संकेत मिल रहे हैं। आज के राशिफल में मेष, वृषभ, कर्क सहित कई राशियों के लिए सकारात्मक योग बन रहे हैं, वहीं कुछ राशियों को स्वास्थ्य, खर्च और कार्यक्षेत्र में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। आइए जानते हैं भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का विस्तृत राशिफल। (today horoscope in hindi)