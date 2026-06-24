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आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 24 जून 2026: सिंह-तुला को लाभ के योग, कर्क और मकर रहें सतर्क

Today Horoscope 24 June 2026: 24 जून 2026 का राशिफल पढ़ें। जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का करियर, धन, स्वास्थ्य, प्रेम और पारिवारिक जीवन का भविष्यफल, साथ ही शुभ रंग और शुभ अंक।
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भारत

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Manoj Vashisth

Jun 24, 2026

Daily Horoscope, Aaj Ka Rashifal 24 June 2026

Aaj Ka Rashifal 24 June 2026: जानें किस राशि को मिलेगा धन लाभ और सफलता (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Aaj Ka Rashifal 24 June 2026: आज का राशिफल 24 जून 2026: 24 जून 2026 का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope) ग्रह-नक्षत्रों की चाल के आधार पर आपके करियर, व्यापार, आर्थिक स्थिति, प्रेम संबंध और पारिवारिक जीवन के संकेत देता है। बुधवार का दिन कुछ राशियों के लिए नए अवसर और धन लाभ लेकर आ सकता है, जबकि कुछ लोगों को धैर्य और समझदारी से निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। यदि आप जानना चाहते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, तो पढ़ें ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश भारद्वाज द्वारा प्रस्तुत 24 जून 2026 का विस्तृत राशिफल और जानें अपना शुभ रंग एवं शुभ अंक।

आज का राशिफल मेष

मेष राशि के लिए व्यापारिक वार्ताओं में आपका पक्ष मजबूत रहेगा। नए प्रस्ताव आगे बढ़ सकते हैं। गृहस्थ जीवन में प्रतिकूल स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मधुर व्यवहार से समस्याओं के हल निकालेंगे। सामूहिक प्रयासों से सफलता मिलने का दिन है।

  • शुभ रंग: महरून (Maroon)
  • शुभ अंक: 7

आज का राशिफल वृषभ

आज वृषभ राशि वालों को व्यवस्थाओं को संभालने में अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। शारीरिक श्रम अधिक रहने से स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। नए संबंध बनेंगे और यात्रा सुखद रहेगी। आध्यात्मिक और धार्मिक यात्रा पर जाने की योजना बनेगी।

  • शुभ रंग: चमकीला सफेद (Bright White)
  • शुभ अंक: 2

आज का राशिफल मिथुन

मिथुन राशि के लिए शिक्षा के क्षेत्र में संभावनाओं और नई व्यवस्थाओं पर कार्य करने का समय है। दूसरों के प्रभाव में आकर निर्णय लेने से बचना होगा। प्रेम संबंधों में गहरा आकर्षण महसूस करेंगे। जोखिम उठाने से बचें। व्यवसाय में सामान्य से बेहतर आर्थिक लाभ मिलने का दिन रहेगा।

  • शुभ रंग: नारंगी (Orange)
  • शुभ अंक: 5

आज का राशिफल कर्क

कठोर फैसले लागू करने का यह सही समय है, इसके लिए भावनाओं को पीछे रखना होगा। किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए संघर्ष करते दिखाई देंगे। उच्चाधिकारियों का दबाव तनाव दे सकता है। परिवार में एकजुटता बनाए रखने के लिए त्याग को महत्व देना होगा।

  • शुभ रंग: पीला (Yellow)
  • शुभ अंक: 8

आज का राशिफल सिंह

छोटे प्रयासों से अच्छी सफलता और प्रसिद्धि मिलने के कारण आत्मविश्वास बढ़ेगा। माता-पिता के साथ बातचीत स्नेहपूर्ण रहेगी और परिवार में आपके अधिकार बढ़ेंगे। होटल और खान-पान के उद्योग से जुड़े लोगों को परिश्रम से अधिक धन लाभ होने की संभावना बन रही है। प्रेम संबंधों में आत्मिक जुड़ाव के बावजूद थोड़ी दूरी बनी रह सकती है।

  • शुभ रंग: स्लेटी (Grey)
  • शुभ अंक: 1

आज का राशिफल कन्या

कार्यों में अनावश्यक देरी होने से मन में चिंता रहेगी। उच्च अधिकारियों को प्रभावित करने के प्रयास सफल रहेंगे। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अपनी व्यवहार कुशलता से आप तनावपूर्ण मामलों को भी अपनी सुविधानुसार मोड़ने में सफल रहेंगे।

  • शुभ रंग: सुनहरा लाल (Golden Red)
  • शुभ अंक: 4

आज का राशिफल तुला

आज का दिन बेहतर परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। योजनाओं में प्रगति होगी और कम परिश्रम में अधिक लाभ मिलने की संभावना रहेगी। विरोधी ईर्ष्याग्रस्त होकर नकारात्मक कार्यवाही कर सकते हैं। पुराने मित्रों से मुलाकात आपको उत्साहित करेगी।

  • शुभ रंग: गुलाबी (Pink)
  • शुभ अंक: 2

आज का राशिफल वृश्चिक

अपने अधिकारों और उपलब्ध धन का सदुपयोग करना होगा। मित्रों की आलोचना करने से बचने की आवश्यकता है। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य का ख्याल रखें और आशंका जनित निराशा से दूरी बनाएं। शिक्षा के क्षेत्र में पुराने किए गए परिश्रम का लाभ मिल सकता है।

  • शुभ रंग: कॉफी (Coffee)
  • शुभ अंक: 4

आज का राशिफल धनु

खान-पान में शुद्धता रखनी होगी। शिक्षा से जुड़े नए कार्यक्रमों में शामिल होने की उत्सुकता और तैयारी में मानसिक रूप से व्यस्त रह सकते हैं। यात्रा के दौरान सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना होगा। आकस्मिक धन लाभ होने से मन उत्साहित रहेगा।

  • शुभ रंग: तांबिया (Copper)
  • शुभ अंक: 6

आज का राशिफल मकर

कार्यस्थल पर सभी के बीच तालमेल बिठाने में व्यस्त रह सकते हैं। प्रबंधन की जिम्मेदारी निभानी होगी और लक्ष्यों को पूरा करने का दबाव रहेगा। तकनीकी दक्षता बढ़ाने के अवसरों के लिए प्रयत्नशील रहना होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों पर अनुमान से अधिक धन खर्च हो सकता है।

  • शुभ रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)
  • शुभ अंक: 2

आज का राशिफल कुम्भ

भावनात्मक संबंधों को संभालने के लिए समय और धन खर्च करना होगा। कार्यस्थल या जॉब में असुरक्षा का वातावरण बन सकता है। अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आएंगे। बचत के निवेश से अच्छे प्रतिफल (रिटर्न) मिलने का समय है।

  • शुभ रंग: बैंगनी (Purple)
  • शुभ अंक: 8

आज का राशिफल मीन

व्यवसाय या कार्यस्थल पर तनाव की स्थिति में संघर्ष करने की अपेक्षा सहयोग और धैर्य दिखाना होगा; परिणामस्वरूप शीघ्र ही लाभ की स्थिति बनेगी। संतान पक्ष से लंबी वार्ता नए लक्ष्य निर्धारित करने में सहायक हो सकती है।

  • शुभ रंग: ग्रे (Grey)
  • शुभ अंक: 3

यह राशिफल ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश भारद्वाज द्वारा ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर तैयार किया गया है।

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Updated on:

23 Jun 2026 01:58 pm

Published on:

24 Jun 2026 04:45 am

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