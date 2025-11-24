Patrika LogoSwitch to English

राशिफल

Aaj Ka Rashifal 25 November 2025 : आज का राशिफल : मेष, मिथुन को मिल सकती है शानदार सफलता, 3 राशियों के करियर में होगा बड़ा बदलाव

Aaj Ka Rashifal 25 November 2025 : आज का राशिफल 25 नवंबर 2025: जानिए मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का दैनिक भविष्यफल। राहुकाल (02:45 PM - 04:04 PM) और पंचांग। कन्या को मिलेगी उत्कृष्ट उपलब्धि, धनु की यात्रा से व्यवसाय में बदलाव संभव। शुभ रंग और अंक जानें।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Nov 24, 2025

Aaj Ka Rashifal 25 November 2025

Aaj Ka Rashifal 25 November 2025 : आज का राशिफल 25 नवंबर 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj Ka Rashifal 25 November 2025 : 25 नवंबर 2025 का दिन पंचांग के अनुसार पञ्चमी तिथि (10:56 सायं तक, फिर षष्ठी) और श्रवण नक्षत्र के योग में आ रहा है, और आज मंगलवार का दिन है। चन्द्रमा आज मकर राशि में संचार करेंगे। अगर आप कोई भी शुभ कार्य करने की योजना बना रहे हैं, तो राहुकाल के समय 02:45 अपराह्न से 04:04 अपराह्न तक इससे बचें। इस विशेष दिन में, सभी 12 राशियों के लिए सितारे क्या कहते हैं? मेष राशि वालों के लिए जहां आध्यात्मिक हल मिलने के संयोग हैं, वहीं मिथुन राशि के लोग भावनात्मक रूप से परिपूर्ण महसूस करेंगे। पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए आपके करियर, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति के लिए ग्रह-नक्षत्रों का क्या है संकेत।

आज का मेष राशिफल (Aaj ka Rashifal Mesh​)

तात्कालिक समस्याओं के हल आध्यात्मिक जुड़ाव द्वारा निकलने के संयोग बनेगें। परिस्थितियों के बदलने की संभावना है। थोड़ा धैर्य रखना होगा। पारिवारिक जीवन में नए गठ जोड़ का हिस्सा हो सकते हैं।
शुभ रंग - यलो कलर
शुभ अंक - 3

आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Rashifal Vrishabh)

परिश्रम के बाद भी कार्यों के परिणामों की गति से संतुष्ट नहीं हो पाएंगें। परिजनों के स्वास्थ्य को लेकर निरंतर छोटी- बडी समस्याएं रह सकती हैं। पुराना रुका हुआ धन मिलने से थोड़ी राहत मिल सकती है।
शुभ रंग - पीच कलर
शुभ अंक - 7

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Rashifal Mithun)

भावनात्मक तौर पर परिपूर्ण अनुभव करेंगे। साथी का जुड़ाव आशा से अधिक ऊर्जा प्रदान कर सकता है। आर्थिक तौर पर की गई चिंताएं निर्मूल साबित होगी। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का समय है।
शुभ रंग - गोल्डन कलर
शुभ अंक - 9

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Rashifal Kark)

परिश्रम में निरंतरता बनाए रखनी होगी। परिणाम उम्मीद से बेहतर रह सकते हैं। दूसरों पर निर्भरता कम करनी होगी। स्वाभिमान के लिए पूर्व में किए समझौते रद्द हो सकते हैं। परिजनों के साथ आनंदित होने के अवसर मिलेंगे।
शुभ रंग - ऑफ़ व्हाईट
शुभ अंक - 2

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Rashifal Singh)

व्यव भार संभालने में दक्षता दिखानी होगी। आलस्य हावी हो सकता है। कार्यो की गति थोड़ी धीमी रहने से निश्चितता रह सकती है। विरोधियों से बहस में ना उलझे। प्रेम सम्बन्धों मेँ एक-दूसरे का सम्मान और बढ़ेगा।
शुभ रंग - ग्रे कलर
शुभ अंक - 3

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Rashifal Kanya)

सब कुछ सामान्य दिखने के बाद भी मन में आशंका रह सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अवसर मिलने की संभावना है। नये भावनात्मक संबंध दस्तक देगें।
शुभ रंग - यलो कलर
शुभ अंक - 9

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Rashifal Tula)

पारिवारिक जीवन में कटु सत्य कहने से संबंधों पर नाकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सावधानी रखनी होगी। सभी का साथ मिलेगा। किसी बड़े आयोजन का हिस्सा हो सकते हैं। प्रेम सम्बन्धों के लिए समय निकालना मुश्किल रहेगा।
शुभ रंग - ब्राईट व्हाईट
शुभ अंक - 2

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Rashifal Vrischik)

सामूहिक जिम्मेदारी के कार्यों में अपनी भूमिका सीमित रखती होगी। कार्यों की धीमी गति से परेशान रह सकते हैं। भाग्य का समर्थन मिलने से रुका हुआ धन या अनअपेक्षित कार्य सिद्ध हो सकते हैं।
शुभ रंग - रेड कलर
शुभ अंक - 5

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Rashifal Dhanu)

दिन के कार्यो के परिणाम वाणी के माधुर्य पर भी निर्भर करेगें। स्वास्थ्य का मुद्दा हावी रहेगा। यात्रा से व्यवसाय की स्थितियों में बदलाव के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। निवेशित धन लाभ के साथ लौट सकता है।
शुभ रंग - ब्राऊन कलर
शुभ अंक - 4

आज का मकर राशिफल (Aaj ka Makar Rashifal​)

करियर में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। स्थान परिवर्तन और कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के प्रभाव जीवन पर दृष्टिगोचर होंगे। भावनात्मक क्रियाकलापों में रुचि घट जाने से साथी तनाव में रहेगा।
शुभ रंग - पीच कलर
शुभ अंक - 9

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Rashifal Kumbh)

साथी कर्मियों को अपनी बात से सहमत करना आसान नहीं रहेगा। कार्यों में विलंब की जिम्मेदारी आप पर आ सकती है। व्यर्थ के खर्चे आने से अर्थव्यवस्था पर दबाव बनेगा। जीवनसाथी का व्यवहार सहयोगात्मक रहेगा।
शुभ रंग - ओरेंज कलर
शुभ अंक - 4

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Rashifal Meen)

पुराने किए कार्य के लाभ आज मिल सकते हैं। शिक्षा से जुड़े लोगों को परिश्रम से अधिक परिणाम मिलने की संभावना है। राजकाज से जुड़े मामले गति पकड़ने से भविष्य में आर्थिक लाभ की योग बन रहे हैं।
शुभ रंग - गोल्डन कलर
शुभ अंक - 6

Living Room Vastu Tips: घर में लाना चाहते हैं सुख-शांति और धन-दौलत, तो लिविंग रूम में रखें ये 5 वास्तु आइटम्स
वास्तु टिप्स
Living Room Vastu Tips

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल

