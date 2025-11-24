Aaj Ka Rashifal 25 November 2025 : आज का राशिफल : मेष, मिथुन को मिल सकती है शानदार सफलता, 3 राशियों के करियर में होगा बड़ा बदलाव

Aaj Ka Rashifal 25 November 2025 : 25 नवंबर 2025 का दिन पंचांग के अनुसार पञ्चमी तिथि (10:56 सायं तक, फिर षष्ठी) और श्रवण नक्षत्र के योग में आ रहा है, और आज मंगलवार का दिन है। चन्द्रमा आज मकर राशि में संचार करेंगे। अगर आप कोई भी शुभ कार्य करने की योजना बना रहे हैं, तो राहुकाल के समय 02:45 अपराह्न से 04:04 अपराह्न तक इससे बचें। इस विशेष दिन में, सभी 12 राशियों के लिए सितारे क्या कहते हैं? मेष राशि वालों के लिए जहां आध्यात्मिक हल मिलने के संयोग हैं, वहीं मिथुन राशि के लोग भावनात्मक रूप से परिपूर्ण महसूस करेंगे। पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए आपके करियर, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति के लिए ग्रह-नक्षत्रों का क्या है संकेत।