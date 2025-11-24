Living Room Vastu Tips: घर में लाना चाहते हैं सुख-शांति और धन-दौलत, तो लिविंग रूम में रखें ये 5 वास्तु आइटम्स

5 Vastu Items for Living Room, लिविंग रूम वास्तु टिप्स : घर में सुख-शांति और धन-दौलत की कमी है और हमेशा नेगेटिविटी (Negative) ही रहती है? तो चेक करें कि आपके लिविंग रूम क्या और कहां पर रखा हुआ है। क्योंकि वास्तु शास्त्र के हिसाब से लिविंग रूम घर का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। यहीं से घर की एनर्जी बनती भी है और बिगड़ती भी है। जब मेहमान आते हैं तो सबसे पहले यहीं आते हैं, इसलिए इस जगह का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में शांति, समृद्धि और अच्छी वाइब्स बनी रहे, तो लिविंग रूम में कुछ खास स्पिरिचुअल आइटम्स जरूर रखें। आइए जानते हैं वो 5 चीजें (Vastu items for living room) जो वास्तु के हिसाब से आपके लिविंग रूम को पाजिटिव एनर्जी से भर देंगी।