Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वास्तु टिप्स

Living Room Vastu Tips: घर में लाना चाहते हैं सुख-शांति और धन-दौलत, तो लिविंग रूम में रखें ये 5 वास्तु आइटम्स

Vastu Items for Living Room to Attract Wealth : वास्तु के अनुसार लिविंग रूम घर का सबसे अहम हिस्सा है। जानें 5 ऐसे वास्तु आइटम्स (बुद्ध की मूर्ति, दौड़ते घोड़े की पेंटिंग, गणेश जी, सॉल्ट लैंप, इंडोर प्लांट्स) जिन्हें सही दिशा में रखने से आपके घर में सुख-शांति, धन-दौलत और सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। नेगेटिविटी को दूर करने के लिए पढ़ें ये खास टिप्स।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Nov 24, 2025

Living Room Vastu Tips

Living Room Vastu Tips: सुख-समृद्धि के लिए लिविंग रूम में क्या रखें? जानिए 5 वास्तु आइटम्स और सही दिशा (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

5 Vastu Items for Living Room, लिविंग रूम वास्तु टिप्स : घर में सुख-शांति और धन-दौलत की कमी है और हमेशा नेगेटिविटी (Negative) ही रहती है? तो चेक करें कि आपके लिविंग रूम क्या और कहां पर रखा हुआ है। क्योंकि वास्तु शास्त्र के हिसाब से लिविंग रूम घर का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। यहीं से घर की एनर्जी बनती भी है और बिगड़ती भी है। जब मेहमान आते हैं तो सबसे पहले यहीं आते हैं, इसलिए इस जगह का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में शांति, समृद्धि और अच्छी वाइब्स बनी रहे, तो लिविंग रूम में कुछ खास स्पिरिचुअल आइटम्स जरूर रखें। आइए जानते हैं वो 5 चीजें (Vastu items for living room) जो वास्तु के हिसाब से आपके लिविंग रूम को पाजिटिव एनर्जी से भर देंगी।

1. बुद्ध की मूर्ति से माइंडफुलनेस | Buddha statue Vastu benefits

      घर में बुद्ध की मूर्ति रखने से मन को शांति मिलती है और पॉजिटिव एनर्जी आती है। लिविंग रूम में बुद्ध की मूर्ति रखना सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि यहां सबसे ज्यादा लोग आते-जाते हैं। इससे घर का माहौल शांत और हार्मोनियस बनता है। मूर्ति को नॉर्थ-ईस्ट कॉर्नर में रखें। ये दिशा स्पिरिचुअलिटी और मेंटल क्लैरिटी से जुड़ी है। यहां बुद्ध रखने से घर में माइंडफुलनेस और हार्मनी बनी रहती है।

      2. तरक्की के लिए रखें घोड़े की पेंटिंग या मूर्ति | Seven running horses painting Vastu

        वास्तु में घोड़े को पावर, प्रोग्रेस और पॉजिटिव वाइब्स का सिंबल माना जाता है। खासकर सात दौड़ते घोड़ों की पेंटिंग सबसे शुभ मानी जाती है। ये सक्सेस, हार्मनी और फॉरवर्ड मूवमेंट को दर्शाती है। इससे आप नॉर्थ या ईस्ट की दीवार पर लगाएं। इससे करियर में ग्रोथ, मोटिवेशन और फाइनेंशियल सक्सेस मिलती है। खास ध्यान दे कि इससे साउथ की दीवार या बेडरूम में न लगाएं, वरना एनर्जी इंबैलेंस हो सकती है।

        3. गणेश जी की मूर्ति से चली जाएगी बाधाएं | Ganesh idol Vastu placement

          भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है जिसका मतलब कि जो सारी परेशानियों को दूर करते हैं। लिविंग रूम में गणेश जी की मूर्ति या पेंटिंग रखने से घर में नेगेटिविटी दूर होती है और धन-दौलत आती है। गणेश जी की मूर्ति को आप नॉर्थ-ईस्ट की दीवार पर रख सकते हैं जिसका फेस ईस्ट या वेस्ट की तरफ होना चाहिए। इससे डिवाइन एनर्जी भी बढ़ती है। गणेश जी की मूर्ति घर में तनाव, चिंता और फैमिली मेंबर्स के बीच की गलतफहमियां दूर करती है।

          4. हिमालयन सॉल्ट लैंप से करें हवा साफ | Himalayan salt lamp benefits Vastu

            आजकल बहुत से घरों में हिमालयन सॉल्ट लैंप रखा जाता है। जो टेंशन कम करता है और शांति (Peace) लाता है। इसकी गर्म और सॉफ्ट लाइट फायर एलिमेंट को बैलेंस करती है। इसे आप साउथ-ईस्ट कॉर्नर में रख सकते हैं जो फायर और एनर्जी से कनेक्ट होता है। इससे फैमिली की एनर्जी लेवल बढ़ती है और कम्युनिकेशन बेहतर होता है।

            5. घर में पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं इंडोर प्लांट्स | Best indoor plants for positivity

              पौधे ग्रोथ, विटैलिटी और नई शुरुआत को दिखाते हैं। वास्तु के अनुसार ये पॉजिटिव लाइफ फोर्स एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं और हवा को भी साफ रखते हैं। मनी प्लांट, बांस, पीस लिली, तुलसी, जेड प्लांट या एरेका पाम बेस्ट ऑप्शन हैं। इसे आप ईस्ट या नॉर्थ दिशा में रख सकते हैं । ईस्ट फैमिली और हेल्थ से कनेक्ट है जबकि नॉर्थ वेल्थ से कनेक्ट है।

              ये भी पढ़ें

              Numerology Based Temple Visit : जानें आपके मूलांक के अनुसार कौन सा दुर्गा मंदिर है सबसे शुभ, जहां पूरी हो सकती है हर मनोकामना
              धर्म और अध्यात्म
              Numerology Based Temple Visit

              खबर शेयर करें:

              Join Arovia on WhatsApp

              Published on:

              24 Nov 2025 05:23 pm

              Hindi News / Astrology and Spirituality / Vaastu Tips / Living Room Vastu Tips: घर में लाना चाहते हैं सुख-शांति और धन-दौलत, तो लिविंग रूम में रखें ये 5 वास्तु आइटम्स

              बड़ी खबरें

              View All

              वास्तु टिप्स

              धर्म/ज्योतिष

              ट्रेंडिंग

              Vastu Tips : वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर में कौनसा पौधा लाएं और उसकी दिशा क्या हो?

              Vastu Tips for Plants
              वास्तु टिप्स

              Feng Shui Tips : घर में रखें फेंगशुई की ये 4 खास चीजें, खुल जाएंगे सुख-समृद्धि के द्वार

              Feng Shui Tips
              वास्तु टिप्स

              Vastu Tips : घर में हाथी की मूर्ति क्यों और किस दिशा में रखें? जानें राहु और सूंड से जुड़ा नियम

              Vastu Tips for Elephant Idol
              वास्तु टिप्स

              Main Door Vastu Tips : घर का प्रवेश द्वार किस दिशा में हो? जानिए वास्तु के अनुसार 3 शुभ दिशाएं

              Vastu Tips for House Entrance
              वास्तु टिप्स

              West Direction Vastu Tips : क्या पश्चिममुखी दुकान शुभ होती है? वास्तु शास्त्र के 5 अचूक उपाय बढ़ा सकते है ग्राहकों की भीड़ और आर्थिक लाभ

              West Direction Shops Vastu Tips
              वास्तु टिप्स
              Play Store

              DOWNLOAD ON

              Play Store

              App Store

              DOWNLOAD ON

              App Store

              TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
              Patrika Site Logo

              Trending Topics

              Bihar Elections 2025

              PM Modi

              Women's World Cup 2025

              Top Categories

              राष्ट्रीय

              मनोरंजन

              स्वास्थ्य

              राजस्थान

              मध्य प्रदेश

              Legal

              Privacy Policy

              Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

              This website follows the DNPA’s code of conduct

              Code of Conduct

              About Us

              Grievance Policy

              RSS

              Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.