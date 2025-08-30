Patrika LogoSwitch to English

Aaj Ka Rashifal, 30 August 2025 : ग्रह-नक्षत्रों की चाल से इन राशि वालों का बदलेगा भाग्य, पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 30 August 2025 :जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक भविष्यफल। करियर, व्यापार, धन, स्वास्थ्य और रिश्तों पर ग्रहों का असर।

भारत

Dimple Yadav

Aug 30, 2025

Aaj Ka Rashifal
Aaj Ka Rashifal 30 Aug (photo- patrika)

Aaj Ka Rashifal, 30 August 2025 : ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति हर दिन हमारी जिंदगी पर असर डालती है। करियर, कारोबार, सेहत और पारिवारिक जीवन पर इनका सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। आज यानी 30 अगस्त 2025, शनिवार का दिन कुछ राशियों के लिए आर्थिक लाभ लेकर आ रहा है तो कुछ को संबंधों में सावधानी बरतनी होगी। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का हाल।

आज का मेष राशिफल : (Today Mesh Rashifal)

घर-गृहस्थी की भाग-दौड़ में व्यस्त रहेंगे। आप अपना संपर्क बढ़ाने के प्रयास करेंगे। आज का आर्थिक निवेश लाभकारी रहेगा और धन संबंधी काम पूरे होंगे। मानसिक शांति की तलाश में अध्यात्म से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

आज का वृषभ राशिफल : (Taurus Horoscope Today)

दूसरों की जीवनशैली देखकर आप अपना रहन-सहन बदलने की कोशिश करेंगे। व्यापारिक स्थिति आशाजनक रहेगी। जीवनसाथी की भावनाओं को समझें और उन्हें समय दें। परोपकार से मानसिक संतोष मिलेगा। नई व्यवसायिक गतिविधियाँ लाभकारी साबित होंगी।

आज का मिथुन राशिफल : (Today Mithun Rashifal)

काम करने के तरीकों में बदलाव करें। घर की साज-सज्जा पर भारी खर्च हो सकता है। आज कर्ज लेने से बचें। व्यापार में नई योजनाओं की शुरुआत होगी। परिवार में मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है।

आज का कर्क राशिफल : (Cancer Horoscope Today)

दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। दूसरों के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं लेकिन आज आपको कुछ निराशाजनक व्यवहार मिल सकता है। व्यापार में लाभ होगा। यश, मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी और आजीविका में वृद्धि होगी।

आज का सिंह राशिफल : (Aaj Ka Singh Rashifal)

आपकी सूझबूझ और दूरदर्शिता से व्यापार में लाभ होगा। दोस्तों का सहयोग मिलेगा। राजनीति में नए संबंध बनेंगे जो लाभदायी सिद्ध होंगे। आपके कार्य योजनानुसार पूरे होंगे।

आज का कन्या राशिफल : (Aaj Ka Kanya Rashifal)

आज क्रोध अधिक रहेगा। परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा। व्यापार पर ध्यान न देने से नुकसान हो सकता है, समय रहते संभल जाएं। निजी जीवन में व्यस्तता रहेगी। अपनों पर व्यर्थ में शंका न करें।

आज का तुला राशिफल : (Aaj Ka Tula Rashifal)

करियर को लेकर चिंता रहेगी। नए काम में जल्दबाजी न करें। पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह अच्छी तरह करेंगे। कार्यस्थल पर कर्मचारियों की निष्क्रियता से मन खिन्न रहेगा।

आज का वृश्चिक राशिफल: (Scorpio Horoscope Today)

आज व्यस्त रहेंगे और मस्त भी। दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन अनावश्यक खर्च बढ़ेंगे। आप अपने दुख को छुपाएंगे, फिर भी खुशखबरी मिलने का दिन है।

आज का धनु राशिफल : (Today Dhanu Rashifal)

आप दूसरों की बातों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। आज आर्थिक योग प्रबल हैं। सामाजिक कार्यों से सुयश और प्रभाव बढ़ेगा। कार्यस्थल पर नई योजना पर चर्चा होगी।

आज का मकर राशिफल : (Capricorn Horoscope Today)

आप अपनी बातों से लोगों को आकर्षित करेंगे। प्रियजन के साथ अच्छा समय बितेगा। वाद-विवाद और झगड़े से मानसिक कष्ट हो सकता है। बच्चों के व्यवहार से निराशा होगी।

आज का कुंभ राशिफल : (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

परिवारिक सुख और धन में वृद्धि होगी। वाणी पर संयम रखें। समाज के कामों में सक्रिय रहेंगे। नौकरी में पदोन्नति के योग हैं।

आज का मीन राशिफल : (Pisces Horoscope Today)

निजी जीवन में कठोर निर्णय लेने होंगे। पारिवारिक सुख और धन बढ़ेगा। आपकी वाणी पर संयम आवश्यक है। समाज के कार्यों में उत्साहपूर्वक भाग लेंगे। नौकरी में तरक्की के योग हैं।

