राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 4 September 2025 : 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा गुरुवार, जानिए भाग्य, प्रेम, करियर और स्वास्थ्य का पूरा हाल

Aaj Ka Rashifal, 4 September 2025 : मेष से मीन तक सभी राशियों का दिन कैसा रहेगा? किसे मिलेगा धन लाभ, किसे करना होगा सेहत का ध्यान और किसके काम होंगे पूरे। पढ़ें 12 राशियों का आज का भविष्यफल।

भारत

Dimple Yadav

Sep 04, 2025

Aaj Ka Rashifal, 4 September 2025
Aaj Ka Rashifal, 4 September 2025 (photo- patrika)

Aaj Ka Rashifal, 4 September 2025 : हर नया दिन अपने साथ अलग-अलग संभावनाएं और चुनौतियां लेकर आता है। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति हमारे जीवन पर गहरा असर डालती है। 4 सितंबर का दिन कुछ राशियों के लिए धन लाभ और सफलता का अवसर लेकर आया है, तो कुछ राशियों को स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आइए जानते हैं आज का राशिफल ।

आज का मेष राशिफल : (Today Mesh Rashifal)

आज धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। वाणी में विनम्रता रखने से लाभ होगा और भाग्य आपका साथ देगा।

आज का वृषभ राशिफल : (Taurus Horoscope Today)

प्रोफेशन में उन्नति के अवसर मिलेंगे। लंबी दूरी की यात्रा के योग हैं। पारिवारिक माहौल अनुकूल रहेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

आज का मिथुन राशिफल : (Today Mithun Rashifal)

कार्य योजना सफल रहेगी। प्रशासनिक मामलों में आसानी होगी, लेकिन व्यापार विस्तार में थोड़ा विलंब रहेगा। अधूरे निर्माण कार्य पूरे होंगे।

आज का कर्क राशिफल : (Cancer Horoscope Today)

अधिक बोलने से परेशानी आ सकती है। माता-पिता के साथ समय बिताएं। पारिवारिक तनाव से मन चिंतित रहेगा, हालांकि न्याय पक्ष मजबूत रहेगा।

आज का सिंह राशिफल : (Aaj Ka Singh Rashifal)

मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। सेहत पर ध्यान दें और आर्थिक संकट कम होंगे।

आज का कन्या राशिफल : (Aaj Ka Kanya Rashifal)

दिन की शुरुआत शुभ संकल्पों से होगी। आर्थिक स्थिति सुधरेगी। कारोबार में लाभ होगा और दोस्तों का सहयोग मिलेगा। मन प्रसन्न रहेगा।

आज का तुला राशिफल : (Aaj Ka Tula Rashifal)

नौकरी में तरक्की के योग हैं। रुका हुआ धन वापस मिलेगा। घर-परिवार में सुख-शांति रहेगी। नए व्यापारिक संबंध लाभकारी होंगे।

आज का वृश्चिक राशिफल: (Scorpio Horoscope Today)

पारिवारिक मांगलिक आयोजनों में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। धार्मिक कार्यों में धन लगेगा। बच्चों की उपलब्धियों से गर्व होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

आज का धनु राशिफल : (Today Dhanu Rashifal)

भाग्य साथ देगा और रुके कार्य पूरे होंगे। पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। रिश्तों में कड़वाहट चिंता बढ़ा सकती है। जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

आज का मकर राशिफल : (Capricorn Horoscope Today)

आपके व्यवहार से लोग प्रभावित रहेंगे। आमदनी में वृद्धि होगी। पिता के सहयोग से कार्य पूरे होंगे। प्रशासनिक कार्यों में सफलता मिलेगी।

आज का कुंभ राशिफल : (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

संतान के कार्यों से चिंता हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। नए व्यापार की शुरुआत के लिए समय ठीक नहीं है। संभलकर काम करें।

आज का मीन राशिफल : (Pisces Horoscope Today)

आमदनी बढ़ाने के प्रयास सफल होंगे। संतान से मन दुखी हो सकता है। आलस्य के कारण उन्नति में बाधा आएगी। पेट से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है।

Published on:

04 Sept 2025 06:00 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal, 4 September 2025 : 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा गुरुवार, जानिए भाग्य, प्रेम, करियर और स्वास्थ्य का पूरा हाल

