राशिफल

टैरो राशिफल 27 जनवरी 2026: इन 4 राशियों की बदलेगी किस्मत, हनुमान जी की कृपा से धन लाभ, पदोन्नति, प्रेम और ट्रांसफर के योग

Tarot Rashifal 26 January 2026: टैरो राशिफल 27 जनवरी 2026 : आज का दिन हनुमान जी की कृपा से कई राशियों के लिए आर्थिक लाभ के साथ नई आकांक्षाएं, सफलता पदोन्नति, प्रेम संबंधों में उन्नति और ट्रांसफर के योग लेकर आ रहा है। आज के दिन सूर्य देव मकर राशि में रहेंगे। वहीं चंद्रमा मेष राशि से वृषभ राशि में गोचर करेंगे। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानिए सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल 27 जनवरी 2026.

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Jan 26, 2026

Tarot Rashifal 27 January 2026

Tarot Rashifal 27 January 2026 : दैनिक टैरो राशिफल 27 जनवरी 2026

Tarot Rashifal 27 January 2026: 27 जनवरी 2026 का दिन ग्रह-नक्षत्रों और टैरो कार्ड्स के विशेष संयोग लेकर आया है। आज सूर्य देव मकर राशि में विराजमान रहेंगे, वहीं चंद्रमा मेष से वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इसके साथ ही मंगलवार होने के कारण हनुमान जी की विशेष कृपा कई राशियों पर बनी रहेगी। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा द्वारा किए गए टैरो कार्ड्स के संकेत बताते हैं कि आज का दिन आर्थिक लाभ, नई आकांक्षाएं, करियर में सफलता, पदोन्नति, ट्रांसफर और प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक टैरो राशिफल 27 जनवरी 2026।

मेष टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Aries)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों के मन में आज नई आकांक्षाएं रहेंगी। आज आप कुछ नया करने की कोशिश भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं आज का दिन नए निवेश और पुराने संपर्क को पुनर्जीवित करने की योजना के लिए एक अच्छा दिन है।

वृषभ टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Taurus)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के जातकों को नकारात्मकता को त्याग सकारात्मकता की तरफ चलने की जरूरत है। साथ ही नौकरीपेशा जातकों को अपने मन मुताबिक पदोन्नति और ट्रांसफर के योग बन सकते हैं। आपको सलाह है कि व्यर्थ की भागदौड़ से बचें।

मिथुन टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Gemini)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशि के जातकों का आज पूरा दिन आध्यात्मिक व पारंपरिक कार्यों में व्यतीत होगा। साथ ही सामाजिक कार्यक्रम या अन्य स्थान पर सुखद अहसास बनेगा, अवश्य सम्मिलित हों।

कर्क टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Cancer)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों को सामाजिक होने की जरूरत है। तभी समाज में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। आज आप पर व्यावसायिक और पारिवारिक दोनों जगह के काम को बोझ आ सकता है। इसलिए कोशिश करें की आप दोनों में संतुलन बनाकर रख सकें।

सिंह टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Leo)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, सिंह राशि के जातकों को आज अपने काम पर अधिक फोकस रखने की जरूरत है। आज कार्यक्षेत्र में फालतू की बातों में न उलझें। अधिक लोगों से बातचीत न करें। साथ ही आज घर पर भी परिजनों की छोटी-छोटी बातों का बुरा न मानें।

कन्या टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Virgo)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के जातकों को कोशिश करनी है कि आप अपने स्वभाव में नम्रता रखें और कोशिश करें की आज आप कार्यस्थल पर अपनी वाणी पर थोड़ा काबू रखें। इस राशि के विद्यार्थियों को आज सफलता के अवसर मिलेंगे।

तुला टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Libra)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों को व्यवसाय में कुछ अप्रत्याशित समय का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन, आपको मेहनत में कम करने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से बिगड़ते काम बनेगे।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio Today Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि वालों के करियर में आज मध्यम प्रगति देखने को मिलेगी। साथ ही प्रेम संबंधों में उन्नति के आसार है। कोशिश करें की आप वाहन का प्रयोग थोड़ा संभलकर करें।

धनु टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Sagittarius)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों को कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचकर रहने की जरूरत है। आपने पिछले समय में जो महत्वपूर्ण फैसला लिया हैं, उसके परिणाम के लिए आपको कुछ और समय इंतजार करना पड़ेगा।

मकर टैरो राशिफल (Capricorn Today Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोगों की आज किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है। विपरीत लिंगी से उन्चित दूरी बनाये रखे अन्यथा किसी मुसीबत में पड़ सकते है। आपको सलाह है कि आज अपने आसपास विपरीत लिंग के लोगों से दूरी बनाकर रखें वरना आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं।

जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में सजी मनोहारी 'तिरंगा' झांकी

कुंभ टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Aquarius)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों को कार्यस्थल पर किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। वरना आपको बिना मतलब का तनाव मिल सकता है। कोशिश करें कि आज किसी से भी अनावश्यक वार्तालाप न करें। आज घर परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा।

मीन टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Pisces)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के जातकों को आज कोशिश करनी है की वह अपना धैर्य बनाकर रखें और गुस्सा करने से बचें। आज आपका गुस्सा आपको काफी नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही आज कोशिश करें की किसी को भी उत्तर देते समय विशेष सावधानी बरतें।

Holika Dahan Timing

