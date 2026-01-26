टैरो राशिफल 27 जनवरी 2026: इन 4 राशियों की बदलेगी किस्मत, हनुमान जी की कृपा से धन लाभ, पदोन्नति, प्रेम और ट्रांसफर के योग

Tarot Rashifal 27 January 2026: 27 जनवरी 2026 का दिन ग्रह-नक्षत्रों और टैरो कार्ड्स के विशेष संयोग लेकर आया है। आज सूर्य देव मकर राशि में विराजमान रहेंगे, वहीं चंद्रमा मेष से वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इसके साथ ही मंगलवार होने के कारण हनुमान जी की विशेष कृपा कई राशियों पर बनी रहेगी। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा द्वारा किए गए टैरो कार्ड्स के संकेत बताते हैं कि आज का दिन आर्थिक लाभ, नई आकांक्षाएं, करियर में सफलता, पदोन्नति, ट्रांसफर और प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक टैरो राशिफल 27 जनवरी 2026।