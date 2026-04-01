Daily Tarot Horoscope 2 April 2026: आज का टैरो राशिफल: इन राशियों को मिलेगा लाभ, कुछ को रहना होगा सतर्क,जानें सभी 12 राशियों का हाल

आज का दिन किसके लिए शुभ, किसे बरतनी होगी सावधानी|Patrika
Daily Tarot Horoscope 2 April 2026: आज का दिन ग्रहों की चाल और ऊर्जा के प्रभाव से खास रहने वाला है। टैरो कार्ड्स के संकेत बता रहे हैं कि कुछ राशियों को आज लाभ और सफलता मिल सकती है, जबकि कुछ को सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आज का दिन निर्णय लेने और नए कार्यों की शुरुआत के लिए मिला-जुला प्रभाव लेकर आया है। ऐसे में हर राशि को अपने कदम सोच-समझकर उठाने की सलाह दी जाती है।प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए आज का टैरो राशिफल।
आज का दिन आपके लिए नई शुरुआत का संकेत दे रहा है, लेकिन जल्दबाज़ी करना नुकसानदेह हो सकता है। किसी भी नए काम में उतरने से पहले पूरी योजना बनाएं और हर पहलू को समझ लें।
आज आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने की ज़रूरत है। छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए खुद का ध्यान रखें। कार्यक्षेत्र में खुद को कमजोर न दिखाएं।
भाग्य आज आपके साथ खड़ा है। काम और व्यापार दोनों में लाभ के संकेत हैं। परिवार की जिम्मेदारियों को भी आप अच्छी तरह निभा पाएंगे।
अविवाहित लोगों के लिए समय अनुकूल है। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। हालांकि छोटे-मोटे विवाद भी संभव हैं, इसलिए संयम रखें। छात्रों के लिए दिन अच्छा रहेगा।
आज बेवजह की भागदौड़ से बचें। मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन दिखावे से दूरी बनाकर रखें।
धन से जुड़े मामलों में दिन फायदेमंद रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। खासतौर पर वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, चोट लगने की संभावना है।
आज आपको अच्छे और चुनौतीपूर्ण दोनों तरह के अनुभव मिल सकते हैं। रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए आपको सक्रिय रहना होगा।
आज आप अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह स्पष्ट रहेंगे। यही स्पष्टता आपको घर और कार्यस्थल दोनों जगह सफलता दिलाएगी।
आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। नए काम की शुरुआत के लिए समय अच्छा है।
काम के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, इसलिए धैर्य रखें।
घर का माहौल खुशियों से भरा रहेगा। आज आप जीवन को थोड़ा अलग और दिलचस्प बनाने की कोशिश करेंगे। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और आर्थिक लाभ के संकेत हैं।
आज अपने गुस्से और ईर्ष्या पर काबू रखना बेहद जरूरी है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान पहुंचा सकता है। बच्चों से जुड़ी चिंताएं भी रह सकती हैं।
बड़ी खबरेंView All
राशिफल
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग