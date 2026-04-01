Daily Tarot Horoscope 2 April 2026: आज का टैरो राशिफल: इन राशियों को मिलेगा लाभ, कुछ को रहना होगा सतर्क,जानें सभी 12 राशियों का हाल

Daily Tarot Horoscope 2 April 2026: आज का दिन ग्रहों की चाल और ऊर्जा के प्रभाव से खास रहने वाला है। टैरो कार्ड्स के संकेत बता रहे हैं कि कुछ राशियों को आज लाभ और सफलता मिल सकती है, जबकि कुछ को सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आज का दिन निर्णय लेने और नए कार्यों की शुरुआत के लिए मिला-जुला प्रभाव लेकर आया है। ऐसे में हर राशि को अपने कदम सोच-समझकर उठाने की सलाह दी जाती है।प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए आज का टैरो राशिफल।