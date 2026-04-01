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Daily Tarot Horoscope 2 April 2026: आज का टैरो राशिफल: इन राशियों को मिलेगा लाभ, कुछ को रहना होगा सतर्क,जानें सभी 12 राशियों का हाल

Today Tarot Horoscope 2 April 2026: टैरो कार्ड्स के अनुसार आज का दिन कुछ राशियों के लिए लाभदायक तो कुछ के लिए सावधानी भरा रह सकता है।आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का राशिफल और दिनभर का हाल।

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भारत

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MEGHA ROY

Apr 01, 2026

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आज का दिन किसके लिए शुभ, किसे बरतनी होगी सावधानी|Patrika

Daily Tarot Horoscope 2 April 2026: आज का दिन ग्रहों की चाल और ऊर्जा के प्रभाव से खास रहने वाला है। टैरो कार्ड्स के संकेत बता रहे हैं कि कुछ राशियों को आज लाभ और सफलता मिल सकती है, जबकि कुछ को सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आज का दिन निर्णय लेने और नए कार्यों की शुरुआत के लिए मिला-जुला प्रभाव लेकर आया है। ऐसे में हर राशि को अपने कदम सोच-समझकर उठाने की सलाह दी जाती है।प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए आज का टैरो राशिफल।

मेष टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Mesh)

आज का दिन आपके लिए नई शुरुआत का संकेत दे रहा है, लेकिन जल्दबाज़ी करना नुकसानदेह हो सकता है। किसी भी नए काम में उतरने से पहले पूरी योजना बनाएं और हर पहलू को समझ लें।

वृषभ टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Vrishabh)

आज आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने की ज़रूरत है। छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए खुद का ध्यान रखें। कार्यक्षेत्र में खुद को कमजोर न दिखाएं।

मिथुन टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Mithun)

भाग्य आज आपके साथ खड़ा है। काम और व्यापार दोनों में लाभ के संकेत हैं। परिवार की जिम्मेदारियों को भी आप अच्छी तरह निभा पाएंगे।

कर्क टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Kark)

अविवाहित लोगों के लिए समय अनुकूल है। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। हालांकि छोटे-मोटे विवाद भी संभव हैं, इसलिए संयम रखें। छात्रों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

सिंह टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Rashifal Singh)

आज बेवजह की भागदौड़ से बचें। मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन दिखावे से दूरी बनाकर रखें।

कन्या टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Rashifal Kanya)

धन से जुड़े मामलों में दिन फायदेमंद रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। खासतौर पर वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, चोट लगने की संभावना है।

तुला टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Tula)

आज आपको अच्छे और चुनौतीपूर्ण दोनों तरह के अनुभव मिल सकते हैं। रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए आपको सक्रिय रहना होगा।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Rashifal Vrishchik)

आज आप अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह स्पष्ट रहेंगे। यही स्पष्टता आपको घर और कार्यस्थल दोनों जगह सफलता दिलाएगी।

धनु टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Dhanu)

आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। नए काम की शुरुआत के लिए समय अच्छा है।

मकर टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Makar)

काम के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, इसलिए धैर्य रखें।

कुंभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Rashifal Kumbh)

घर का माहौल खुशियों से भरा रहेगा। आज आप जीवन को थोड़ा अलग और दिलचस्प बनाने की कोशिश करेंगे। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और आर्थिक लाभ के संकेत हैं।

मीन टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Meen)

आज अपने गुस्से और ईर्ष्या पर काबू रखना बेहद जरूरी है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान पहुंचा सकता है। बच्चों से जुड़ी चिंताएं भी रह सकती हैं।

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Published on:

01 Apr 2026 02:01 pm

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