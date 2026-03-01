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Masik Tarot Rashifal April 2026: मासिक टैरो राशिफल अप्रैल: बड़े ग्रहों के गोचर से धनु को बड़े मौके, मकर-कुंभ को सोच-समझकर लेना होगा फैसला

Masik Tarot Rashifal April 2026: अप्रैल 2026 का महीना कई राशियों के लिए नए अवसर, बदलाव और आत्मचिंतन का समय लेकर आया है। टैरो कार्ड्स के अनुसार यह महीना कुछ लोगों के लिए प्रगति का मार्ग खोलेगा, तो कुछ को सावधानी और धैर्य का पाठ सिखाएगा। आइए जानते हैं तुला से मीन तक सभी राशियों का टैरो संकेत।

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भारत

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MEGHA ROY

Mar 30, 2026

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Masik Tarot Rashifal April 2026: यह महीना ग्रहों के बड़े गोचर के कारण खास महत्व रखता है, जो कई राशियों के जीवन में बदलाव के संकेत दे रहा है। अप्रैल में सूर्य का मेष राशि में प्रवेश, मंगल का मीन राशि में गोचर और बुध का मीन से मेष में संचरण करियर, धन और रिश्तों पर गहरा प्रभाव डालेगा। ऐसे में धनु राशि के लिए जहां नए और बड़े अवसर बनने के योग हैं, वहीं मकर और कुंभ राशि के जातकों को हर निर्णय सोच-समझकर लेने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से अप्रैल महीने का पूरा राशिफल।

तुला टैरो मासिक राशिफल (Masik Tarot Rashifal Tula March)

इस महीने तुला राशि के जातकों के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती नजर आ रही हैं। आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण फैसले लेने की स्थिति में रहेंगे और आपकी भूमिका निर्णायक होगी। यदि कोई कानूनी मामला लंबे समय से अटका हुआ है, तो उसमें राहत मिलने के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी समझदारी भविष्य को मजबूत बनाएगी। रिश्तों में ईमानदारी और स्पष्टता बनाए रखना बेहद जरूरी रहेगा यही आपके संबंधों को और गहरा बनाएगा।

वृश्चिक टैरो मासिक राशिफल (Masik Tarot Rashifal Vrishchik March)

वृश्चिक राशि वालों के जीवन में अप्रैल परिवर्तन लेकर आएगा। यह बदलाव सकारात्मक होगा, भले ही शुरुआत में थोड़ा असहज महसूस हो। जो परेशानियां लंबे समय से आपको घेरे हुए थीं, उनसे अब छुटकारा मिलने की संभावना है। यह समय पुराने अध्याय बंद करके नए रास्ते अपनाने का है।

धनु टैरो मासिक राशिफल (Masik Tarot Rashifal Dhanu March)

धनु राशि के लिए यह महीना भाग्य का साथ लेकर आया है। अचानक बड़े अवसर मिल सकते हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। हालांकि, हर अवसर को अपनाने से पहले सोच-समझकर कदम उठाना जरूरी है। नए प्रयोग करने से न डरें यही आपके विकास की कुंजी बनेगा। आर्थिक स्थिति भी इस दौरान मजबूत रहने की संभावना है।

मकर टैरो मासिक राशिफल (Masik Tarot Rashifal Makar March)

मकर राशि के जातकों को इस महीने विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। नकारात्मक सोच, गलत आदतें या गलत संगत से दूरी बनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जीवन के हर क्षेत्र चाहे वह वित्तीय हो या व्यक्तिगत में संतुलन बनाए रखना ही सफलता की कुंजी होगा। छोटे-छोटे सुधार बड़े परिणाम दे सकते हैं।

कुंभ टैरो मासिक राशिफल (Masik Tarot Rashifal Kumbh March)

कुंभ राशि के लोगों के लिए अप्रैल आत्मविकास और सोच में विस्तार का समय है। कुछ ऐसे सच सामने आ सकते हैं जो पहले छिपे हुए थे। यह आपको सही दिशा दिखाने में मदद करेंगे। इस दौरान धैर्य रखना बहुत जरूरी है, खासकर रिश्तों में। कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें। मन को शांत रखने और विचारों को स्पष्ट रखने से आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे।

मीन टैरो मासिक राशिफल (Masik Tarot Rashifal Meen March)

मीन राशि के लिए यह महीना थोड़ा भ्रम और असमंजस पैदा कर सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप हर निर्णय सोच-समझकर लें। भावनाओं में बहकर कोई भी कदम उठाने से बचें। अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करें, वही आपको सही रास्ता दिखाएगी। बाहरी प्रभावों से दूर रहकर आत्मविश्वास बनाए रखें।

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Published on:

30 Mar 2026 09:36 pm

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