Masik Tarot Rashifal April 2026: मासिक टैरो राशिफल अप्रैल: बड़े ग्रहों के गोचर से धनु को बड़े मौके, मकर-कुंभ को सोच-समझकर लेना होगा फैसला

Masik Tarot Rashifal April 2026: यह महीना ग्रहों के बड़े गोचर के कारण खास महत्व रखता है, जो कई राशियों के जीवन में बदलाव के संकेत दे रहा है। अप्रैल में सूर्य का मेष राशि में प्रवेश, मंगल का मीन राशि में गोचर और बुध का मीन से मेष में संचरण करियर, धन और रिश्तों पर गहरा प्रभाव डालेगा। ऐसे में धनु राशि के लिए जहां नए और बड़े अवसर बनने के योग हैं, वहीं मकर और कुंभ राशि के जातकों को हर निर्णय सोच-समझकर लेने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से अप्रैल महीने का पूरा राशिफल।