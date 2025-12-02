Tula Rashifal 2026 : व्यापार में सावधानी बरतें तुला राशि के लोग, लव लाइफ में आ सकती हैं दिक्कतें

तुला राशिफल 2026 (pc: gemini generated)
Tula Rashifal 2026: तुला राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा जाएगा आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं इस साल आपको किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और किन क्षेत्रों में आपको सफलता मिल सकती है।
तुला राशि वालों के लिए वर्ष 2026 स्वास्थ्य के मामले में सामान्य से बेहतर रहेगा। शुक्र अधिकतर समय स्वास्थ्य का साथ देगा, लेकिन राहु पंचम भाव में होने से पेट और दिमाग से जुड़ी समस्याओं वाले लोगों को सावधान रहने की जरूरत होगी। शनि छठे भाव में रहकर स्वास्थ्य को स्थिर बनाए रखेगा।
गुरु 2 जून तक अनुकूल रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। 2 जून से 31 अक्टूबर तक घुटनों में दर्द या कमजोरी महसूस हो सकती है। 31 अक्टूबर के बाद स्वास्थ्य फिर से सुधरेगा।
शुक्र के 1 फरवरी तक अस्त रहने और 3 अक्टूबर से 14 नवंबर तक वक्री होने के दौरान थोड़ी सावधानी रखें। कुल मिलाकर कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी, बस छोटी-मोटी दिक्कतें आती रह सकती हैं।
इस साल शिक्षा के मामले में मिश्रित परिणाम मिलेंगे। राहु के कारण ध्यान भटक सकता है, लेकिन गुरु 2 जून तक नौवें भाव में रहकर पढ़ाई के लिए बेहतरीन समय देगा।
2 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु दसवें भाव में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों के लिए शुभ परिणाम दिलाएगा। मेहनत करने वाले छात्रों को सफलता मिलेगी। जो छात्र ढिलाई करेंगे, उन्हें परिणाम कमजोर मिल सकते हैं।
व्यापारियों के लिए साल मिश्रित रहेगा। राहु निर्णयों को गलत दिशा में ले जा सकता है, इसलिए जल्दबाजी न करें। शनि और गुरु मेहनत के अनुसार फल देंगे।
2 अप्रैल से 11 मई और साल के अंत में 12 नवंबर के बाद व्यापार में अच्छा लाभ मिल सकता है। भरोसेमंद लोगों के साथ काम करें और अनावश्यक जोखिम न उठाएँ।
नौकरीपेशा लोगों के लिए 2026 अच्छा रहेगा। शनि छठे भाव में रहकर मेहनत का फल देगा। गुरु 2 जून तक भाग्य का साथ देगा और नौकरी बदलने या ट्रांसफर की इच्छा रखने वालों को मदद मिलेगी।
2 जून से 31 अक्टूबर तक वरिष्ठों के मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। 31 अक्टूबर के बाद करियर फिर से मजबूती पकड़ेगा।
आर्थिक रूप से यह साल काफी अच्छा रहेगा। केतु लाभ देगा और शनि धन हानि नहीं होने देगा। गुरु 2 जून से 31 अक्टूबर तक उच्च राशि में रहकर धन संचय बढ़ाएगा। साल के अंत तक वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी।
प्रेम जीवन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। राहु गलतफहमियां पैदा कर सकता है, लेकिन गुरु 2 जून तक रिश्तों को सुधारने में मदद करेगा। 31 अक्टूबर के बाद प्रेम संबंध फिर से मजबूत होंगे। विवाह योग्य जातकों के लिए साल की शुरुआत से 2 जून तक समय शुभ है। 2 जून से 31 अक्टूबर विवाह में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन 5 दिसंबर के बाद समय पूरी तरह अनुकूल होगा।
परिवार और घरेलू जीवन सामान्य से अच्छा रहेगा। 2 जून से 31 अक्टूबर गुरु का शुभ प्रभाव रहेगा। घर में शुभ कार्य हो सकते हैं। छोटे-मोटे मतभेद रहेंगे, लेकिन बड़े विवाद नहीं होंगे।
