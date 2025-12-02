Tula Rashifal 2026 : व्यापार में सावधानी बरतें तुला राशि के लोग, लव लाइफ में आ सकती हैं दिक्कतें

इस साल शिक्षा के मामले में मिश्रित परिणाम मिलेंगे। राहु के कारण ध्यान भटक सकता है, लेकिन गुरु 2 जून तक नौवें भाव में रहकर पढ़ाई के लिए बेहतरीन समय देगा।

2 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु दसवें भाव में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों के लिए शुभ परिणाम दिलाएगा। मेहनत करने वाले छात्रों को सफलता मिलेगी। जो छात्र ढिलाई करेंगे, उन्हें परिणाम कमजोर मिल सकते हैं।