Onam Horoscope 2025: Onam पर पड़ेगा Blood Moon का असर, चमकेगा इन राशियों का भाग्य

Onam Horoscope 2025: भारत में हर साल ओणम (Onam) का त्योहार सिर्फ समृद्धि और खुशियों का प्रतीक नहीं होता, बल्कि यह लोगों को नई ऊर्जा और उम्मीदों से भर देता है। इस बार ओणम कुछ खास होने वाला है, क्योंकि इसी समय आकाश में खून के रंग सा दिखने वाला ब्लड मून (Blood Moon) भी नजर आएगा। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, चंद्रग्रहण और ब्लड मून जीवन में गहरा असर डालते हैं। यह समय पुराने बोझ उतारने, नई शुरुआत करने और भाग्य के नए रास्ते खोलने का संकेत देता है।इस ओणम और ब्लड मून का संगम कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है। आइए जानते हैं किन राशि वालों की किस्मत इस दौरान खास तरह से चमकने वाली है।
इस समय ब्रह्मांड आपको हरी झंडी दे रहा है। करियर, पर्सनल गोल और पैशन प्रोजेक्ट्स से जुड़े नए मौके सामने आ सकते हैं। कोई खास ऑफर या बातचीत आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।
सुझाव: आगे बढ़ने से पहले लक्ष्य साफ करें और सोच-समझकर कदम उठाएं। जल्दबाजी न करें, समय आपके पक्ष में है।
Onam और रक्त चंद्र ग्रहण मिलकर आपको लाइमलाइट में ला रहे हैं। काम, रिश्तों या क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में आपकी मेहनत नजर आएगी। कोई प्रभावशाली व्यक्ति आपके काम से प्रभावित हो सकता है।
सुझाव: आत्मविश्वास बढ़ेगा लेकिन विनम्र रहें। खुद पर भरोसा रखें और लगातार प्रयास करते रहें।
इस समय तुला राशि वालों को संतुलन और नए कनेक्शन का अनुभव होगा। परिवार और दोस्तों से नजदीकियां बढ़ेंगी। साथ ही, कोई नया रिश्ता या पार्टनरशिप अचानक सामने आ सकती है।
सुझाव: दिल और दिमाग दोनों से सोचें। नए लोगों से मिलने के मौके न छोड़ें।
धनु राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद शुभ रहने वाला है। ओणम की समृद्धि और ब्लड मून की स्पष्टता मिलकर आपके जीवन में विस्तार लेकर आएंगे। यात्रा, शिक्षा या करियर से जुड़ी कोई बड़ी उपलब्धि आपके हाथ लग सकती है। यह मौके आपके लंबे समय के सपनों को पूरा करने का मार्ग खोलेंगे।
कुंभ राशि वालों के लिए यह ब्लड मून बेहद व्यक्तिगत असर डालने वाला है, क्योंकि यह आपके ही राशि चक्र में घटित हो रहा है। इस दौरान भावनाएं गहरी होंगी और आपको अपने जीवन से जुड़ी सच्चाइयों का एहसास होगा। करियर, रिश्तों या आत्म-छवि—किसी भी बड़े क्षेत्र में बदलाव की प्रबल संभावना है। ओणम का उत्सव आपको स्थिरता और आभार सिखाएगा, जिससे आप आत्मविश्वास के साथ सही फैसले ले पाएंगे।
मीन राशि वालों के लिए यह समय आध्यात्मिक और भावनात्मक दृष्टि से खास है। ब्लड मून आपके अंतर्ज्ञान को गहराई देगा, जबकि ओणम का सकारात्मक वातावरण आपके भीतर आभार और हीलिंग की भावना जगाएगा। हो सकता है कि आपको कोई महत्वपूर्ण संदेश, सपना या संकेत मिले, जो आपके दृष्टिकोण को बदल दे। इस समय खुद पर भरोसा करना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी।