इन 7 राशियों की खुलने वाली है किस्मत, 5 पर होगा प्रकोप! उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि का प्रवेश क्या दिखाता है?

Shani Gochar 2026 Date: शनि देव के गोचर का सभी राशियों पर पड़ेगा अलग-अलग प्रभाव। (फोटोः एआई)
Shani Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में न्याय के देवता माने जाने वाले शनि देव ने 20 जनवरी 2026 को नक्षत्र बदल लिया है। शनि देव ने पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर लिया है। अब 17 मई 2026 तक भगवान शनि इसी नक्षत्र में रहेंगे। ज्योतिषविदों के अनुसार, उत्तरा भाद्रपद शनि देव का अपना नक्षत्र है, इसलिए यहां शनि बहुत शक्तिशाली और निर्णायक फल देने वाले होंगे।
{अस्वीकृति (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषाचार्य से बातचीत पर आधारित पर आधारित है। हम इसकी किसी भी बात की पूर्ण सटीकता का दावा नहीं करते। अधिक जानकारी के लिए धार्मिक विशेषज्ञ से संपर्क करें।}
