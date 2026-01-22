22 जनवरी 2026,

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

राशिफल

इन 7 राशियों की खुलने वाली है किस्मत, 5 पर होगा प्रकोप! उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि का प्रवेश क्या दिखाता है?

Shani Gochar 2026 Date: शनि का गोचर कई राशियों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। वहीं कुछ राशियों को सख्त सावधानी बरतने की जरूरत है। शनिदेव ने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर लिया है। ऐसे में सभी राशियों पर इसका अलग-अलग प्रभाव पड़ेगा। विस्तार से जानकारी लेख में...।

2 min read
भारत

image

Adarsh Thakur

Jan 22, 2026

Shani Gochar 2026 Date

Shani Gochar 2026 Date: शनि देव के गोचर का सभी राशियों पर पड़ेगा अलग-अलग प्रभाव। (फोटोः एआई)

Shani Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में न्याय के देवता माने जाने वाले शनि देव ने 20 जनवरी 2026 को नक्षत्र बदल लिया है। शनि देव ने पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर लिया है। अब 17 मई 2026 तक भगवान शनि इसी नक्षत्र में रहेंगे। ज्योतिषविदों के अनुसार, उत्तरा भाद्रपद शनि देव का अपना नक्षत्र है, इसलिए यहां शनि बहुत शक्तिशाली और निर्णायक फल देने वाले होंगे।

किन राशियों की किस्मत चमकाएंगे किस्मत | January February March April May Rashifal 2026

  1. मेष: मेष राशि वालों के लिए शनि का यह गोचर 12वें भाव में होगा। इससे आपकी शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू हो जाएगा। जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है। इस दौरान आने वाले साढ़े सात सालों तक आपको मानसिक शांति पर ध्यान देने और फिजूलखर्ची से बचने की जरूरत है।
  2. वृषभ: वृषभ राशि के लिए यह समय किसी खजाने से कम नहीं होने वाला है। शनि आपके 11वें भाव में रहेंगे, जिससे धन लाभ और करियर में तरक्की के योग बन रहे हैं। लंबे समय से रुके हुए प्रमोशन और अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं।
  3. मिथुन: शनि आपके 10वें यानी कर्म भाव में रहेंगे। आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन नतीजे बहुत शानदार और इच्छानुसार मिलेंगे। नौकरी बदलने के लिए यह सही समय है और आपकी सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है।
  4. कर्क: शनि का 9वें भाव में होना आपके भाग्य को जगाएगा। विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा और अदालती मामलों में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर फैसले लें।
  5. सिंह: सिंह राशि के लिए यह अष्टम शनि का समय होगा। सेहत में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। पुराने कर्ज चुकाने और पैतृक संपत्ति के मामलों के लिए, यह समय अच्छा है, लेकिन नए निवेश (Investment) से बचें।
  6. कन्या: शनि आपके 7वें भाव में रहेंगे। रिश्तों के मामले में यह समय सच्चाई परखने का है। शादी के योग बन सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में शांति बनाए रखना ही समझदारी होगी।
  7. तुला: छठे भाव में शनि आपको शत्रुओं पर जीत दिलाएंगे। सेहत में सुधार होगा और आपका डेली रूटीन बेहतर बनेगा। गरीबों की मदद करना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा।
  8. वृश्चिक: शनि आपके 5वें भाव में रहेंगे। यह समय आपकी रचनात्मकता (Creativity) को निखारेगा। बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें और शेयर बाजार या सट्टेबाजी से पूरी तरह दूर रहें।
  9. धनु: चौथे भाव में शनि के होने से घर और सुख सुविधाओं पर ध्यान बढ़ेगा। आप नया घर खरीद सकते हैं या पुराने घर की मरम्मत करवा सकते हैं। माता का आशीर्वाद आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा।
  10. मकर: तीसरे भाव में शनि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। छोटी यात्राएं फायदेमंद रहेंगी और भाई बहनों के साथ रिश्ते सुधरेंगे। फरवरी से अप्रैल के बीच कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है।
  11. कुंभ: कुंभ राशि वालों के लिए साढ़ेसाती का शिखर समय है और शनि दूसरे भाव में रहेंगे। धन की आवाजाही बनी रहेगी, लेकिन बचत पर बहुत ध्यान देना होगा। अपनी वाणी (Words) पर कंट्रोल रखें, वरना विवाद हो सकता है।
  12. मीन: शनि आपकी ही राशि यानी पहले भाव में रहेंगे। यह आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह बदलने का समय है। अनुशासन अपनाने की जरूरत है। मई तक आप एक नई और मजबूत पहचान के साथ उभरेंगे।

{अस्वीकृति (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषाचार्य से बातचीत पर आधारित पर आधारित है। हम इसकी किसी भी बात की पूर्ण सटीकता का दावा नहीं करते। अधिक जानकारी के लिए धार्मिक विशेषज्ञ से संपर्क करें।}

