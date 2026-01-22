इन 7 राशियों की खुलने वाली है किस्मत, 5 पर होगा प्रकोप! उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि का प्रवेश क्या दिखाता है?

शनि (Shani) 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे मेष, कर्क, वृश्चिक, धनु और कुंभ जैसी कई राशियों पर साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव बदलेगा; मकर को साढ़ेसाती से मुक्ति मिलेगी, मेष पर साढ़ेसाती शुरू होगी, सिंह और धनु पर ढैय्या शुरू होगी, जबकि कर्क और वृश्चिक को ढैय्या से राहत मिलेगी; यह परिवर्तन देश-दुनिया और सभी 12 राशियों पर अलग-अलग असर डालेगा, कुछ को लाभ और कुछ को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।