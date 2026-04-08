Shani Nakshatra Transit 2026: उत्तराभाद्रपद के चौथे पद में शनि का प्रवेश, वृषभ, कन्या, धनु और कुंभ राशि के लिए बढ़ेंगी चुनौतियां

Shani Nakshatra Transit 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह का नक्षत्र पद परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसका सीधा असर जीवन की स्थिरता, कर्म और भाग्य पर पड़ता है। 17 अप्रैल 2026 को शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के चौथे पद में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कई राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण संकेत दे रहा है। इस दौरान कुछ लोगों को करियर, आर्थिक स्थिति और रिश्तों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। खासतौर पर वृषभ, कन्या, धनु और कुंभ राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा सतर्क रहने का संकेत दे रहा है। ऐसे में इस गोचर के प्रभाव को समझकर पहले से तैयारी करना बेहद जरूरी होगा।