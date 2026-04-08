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Shani Nakshatra Transit 2026: उत्तराभाद्रपद के चौथे पद में शनि का प्रवेश, वृषभ, कन्या, धनु और कुंभ राशि के लिए बढ़ेंगी चुनौतियां

Shani Gochar 2026: साल 2026 में शनि का उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के चौथे पद में प्रवेश कई राशियों के लिए परीक्षा का समय लेकर आ सकता है। यह गोचर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों करियर, आर्थिक स्थिति और मानसिक संतुलन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है।

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भारत

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MEGHA ROY

Apr 08, 2026

Shani Gochar 2026, Shani Nakshatra Transit,

Saturn Transit April 2026|Freepik

Shani Nakshatra Transit 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह का नक्षत्र पद परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसका सीधा असर जीवन की स्थिरता, कर्म और भाग्य पर पड़ता है। 17 अप्रैल 2026 को शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के चौथे पद में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कई राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण संकेत दे रहा है। इस दौरान कुछ लोगों को करियर, आर्थिक स्थिति और रिश्तों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। खासतौर पर वृषभ, कन्या, धनु और कुंभ राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा सतर्क रहने का संकेत दे रहा है। ऐसे में इस गोचर के प्रभाव को समझकर पहले से तैयारी करना बेहद जरूरी होगा।

Shani Transit Alert: शनि का नक्षत्र पद परिवर्तन, इन 4 राशियों पर पड़ेगा भारी असर

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कामकाज में रुकावटें आ सकती हैं और अचानक खर्च बढ़ने की संभावना है। किसी भी बड़े निर्णय को लेने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करना जरूरी होगा। नौकरी या व्यापार में जोखिम लेने से बचें, क्योंकि धन हानि के संकेत मिल रहे हैं। इस समय धैर्य और संयम ही आपका सबसे बड़ा सहारा बन सकता है।

कन्या राशि

कन्या राशि के लोगों के लिए यह गोचर वित्तीय मामलों में सावधानी बरतने का संकेत देता है। पैसों के लेन-देन में जल्दबाजी या लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है। परिवार में छोटे-मोटे विवाद मानसिक तनाव बढ़ा सकते हैं। आय कम और खर्च अधिक होने से असंतुलन महसूस हो सकता है। इस समय बजट बनाकर चलना और अनावश्यक खर्चों से बचना समझदारी होगी।

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए करियर के क्षेत्र में मुश्किलें सामने आ सकती हैं। काम में अपेक्षित सफलता न मिलने से निराशा हो सकती है। आर्थिक मामलों में सतर्क रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि गलत फैसले नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस समय धैर्य के साथ अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना और जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा।

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए यह समय मानसिक तनाव और शारीरिक थकान ला सकता है। ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है, जिससे काम प्रभावित होगा। व्यापार में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में खुद को शांत रखना और जल्दबाजी में निर्णय न लेना महत्वपूर्ण है। योग और ध्यान जैसी गतिविधियां आपको संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकती हैं।

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Updated on:

08 Apr 2026 09:36 am

Published on:

08 Apr 2026 09:28 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Shani Nakshatra Transit 2026: उत्तराभाद्रपद के चौथे पद में शनि का प्रवेश, वृषभ, कन्या, धनु और कुंभ राशि के लिए बढ़ेंगी चुनौतियां

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