Tarot Rashifal 25 August 2025: तुला और मकर के लिए दिन भाग्यशाली, कर्क को सोच-समझकर करना होगा निवेश,जानिए आज की टैरो भविष्यवाणी

Tarot Rashifal 25 August 2025: 25 अगस्त का टैरो राशिफल कार्ड्स इशारा कर रहे हैं कि कुछ राशियों के लिए आज का दिन किस्मत चमकाने जैसा हो सकता है।कुछ को खुशखबरी मिल सकती है तो कुछ को काम में प्रमोशन। वहीं कुछ राशियों को आज के दिन बरतनी पड़ सकती है विशेष सावधानियां।टैरो गणना के अनुसार, तुला और मकर राशि के लिए आज का दिन भाग्यशाली हो सकता है, वहीं कर्क राशि को निवेश के मामलों में बरतनी पड़ सकती है सावधानी।आइए जानते हैं प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर और ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से कि 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है।