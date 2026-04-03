Today Tarot Horoscope 3 April 2026: मेष-वृश्चिक रहें सावधान, धनु-मीन को मिलेगा लाभ, जानें सभी राशियों का हाल

Today Tarot Horoscope 3 April 2026: 3 अप्रैल 2026 का दिन टैरो कार्ड्स के अनुसार कई राशियों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है। जहां मेष और वृश्चिक राशि के जातकों को आज विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, वहीं धनु और मीन राशि के लोगों के लिए लाभ और नए अवसरों के संकेत मिल रहे हैं। कुछ राशियों को आज चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, तो कुछ के लिए दिन खुशियां और सफलता लेकर आ सकता है। प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए आज का टैरो राशिफल।