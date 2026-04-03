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Today Tarot Horoscope 3 April 2026: मेष-वृश्चिक रहें सावधान, धनु-मीन को मिलेगा लाभ, जानें सभी राशियों का हाल

Today Tarot Horoscope 3 April 2026: आज का दिन हर राशि के लिए अलग-अलग अनुभव लेकर आया है। कहीं सतर्कता की जरूरत है तो कहीं नए अवसर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आइए जानते हैं आज का विस्तृत टैरो राशिफल, आसान और स्वाभाविक भाषा में...

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भारत

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MEGHA ROY

Apr 02, 2026

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टैरो राशिफल 3 अप्रैल 2026|Freepik

Today Tarot Horoscope 3 April 2026: 3 अप्रैल 2026 का दिन टैरो कार्ड्स के अनुसार कई राशियों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है। जहां मेष और वृश्चिक राशि के जातकों को आज विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, वहीं धनु और मीन राशि के लोगों के लिए लाभ और नए अवसरों के संकेत मिल रहे हैं। कुछ राशियों को आज चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, तो कुछ के लिए दिन खुशियां और सफलता लेकर आ सकता है। प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए आज का टैरो राशिफल

मेष टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Mesh)

आज का दिन थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है। मन में बेचैनी रह सकती है और छोटी-छोटी बातों पर विवाद होने की संभावना है। खासकर कार्यस्थल पर किसी करीबी के कारण परेशानी हो सकती है। आज बेहतर रहेगा कि आप खुद को शांत रखें और गैरजरूरी जिम्मेदारियों से दूरी बनाएं।

वृषभ टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Vrishabh)

आज का दिन भागदौड़ से भरा रह सकता है। यात्रा के योग बन रहे हैं, जिससे थकान या स्वास्थ्य में हल्की गिरावट महसूस हो सकती है। हालांकि कुछ लोग आध्यात्मिक या धार्मिक चर्चा में सुकून पाएंगे।

मिथुन टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Mithun)

आज लेन-देन में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। किसी को उधार देने से पहले अच्छी तरह सोच लें, वरना रिश्तों में खटास आ सकती है। घर या वाहन से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं।

कर्क टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Kark)

आज आपको आर्थिक मामलों में समझदारी दिखानी होगी। कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा और रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। धैर्य और अच्छे व्यवहार से आप बड़ी से बड़ी समस्या हल कर पाएंगे।

सिंह टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Rashifal Singh)

आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। शिक्षा, प्रतियोगिता या बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। हालांकि गुस्से पर काबू रखना जरूरी है, वरना घर का माहौल बिगड़ सकता है।

कन्या टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Rashifal Kanya)

आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। छोटी सी बात भी बहस का रूप ले सकती है। कार्यस्थल पर नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा उसे हाथ से न जाने दें, वरना पीछे रह सकते हैं।

तुला टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Tula)

आज आपका ध्यान काम में पूरी तरह नहीं लग पाएगा। मन थोड़ा भटका हुआ रहेगा और दिशा की कमी महसूस हो सकती है। जरूरी है कि आप खुद को फोकस में रखें और एक समय में एक काम करें।

 वृश्चिक टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Rashifal Vrishchik)

आज चुनौतियों भरा दिन हो सकता है। मतभेद और मानसिक तनाव आपको प्रभावित कर सकते हैं। आत्मविश्वास में कमी महसूस हो सकती है, लेकिन धैर्य रखें और विवादों से दूर रहें।

धनु टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Dhanu)

आज का दिन व्यस्त जरूर रहेगा, लेकिन सकारात्मक रहेगा। नए अवसर मिलेंगे और यात्राएं भी फायदेमंद साबित होंगी। अचानक लाभ के योग भी बन रहे हैं, इसका सही उपयोग करें।

मकर टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Makar)

आज मन किसी खास काम को लेकर चिंतित रह सकता है। बेवजह की प्रतिस्पर्धा से बचें और अजनबियों पर तुरंत भरोसा न करें। व्यापार में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है।

कुंभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Rashifal Kumbh)

आज का दिन खास रहने वाला है। परिवार, खासकर संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है। हालांकि रिश्तेदारों का व्यवहार थोड़ा अप्रत्याशित रह सकता है धैर्य से काम लें।

मीन टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Meen)

आज आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा। नौकरी में सम्मान और पद में वृद्धि के संकेत हैं। व्यापार में बढ़ोतरी होगी और नए काम शुरू करने का भी अच्छा समय है।

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Updated on:

05 Apr 2026 08:00 pm

Published on:

02 Apr 2026 09:29 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Today Tarot Horoscope 3 April 2026: मेष-वृश्चिक रहें सावधान, धनु-मीन को मिलेगा लाभ, जानें सभी राशियों का हाल

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