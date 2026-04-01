Rashifal 2 April 2026 : आज का राशिफल : चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जयंती पर 7 राशियों का भाग्य खुलने के संकेत

Aaj Ka Rashifal 2 April 2026, Hanuman Jayanti Rashifal : राशिफल 2 अप्रैल 2026 : शुभ संयोग: चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जयंती पर विशेष राशिफल : आज का दिन आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत ऊर्जावान है। आज चैत्र पूर्णिमा का पावन पर्व है और साथ ही साहस व भक्ति के प्रतीक भगवान हनुमान की जयंती (Hanuman Jayanti) भी मनाई जा रही है। ग्रहों की यह विशेष स्थिति सभी 12 राशियों के लिए सकारात्मक बदलाव के द्वार खोल रही है। चैत्र पूर्णिमा का चंद्रमा जहाँ मन को शीतलता और नई दृष्टि प्रदान करेगा, वहीं बजरंगबली की कृपा आपके जीवन से बाधाओं को दूर कर आत्मविश्वास का संचार करेगी। मेष राशि के जातकों के लिए नए अवसरों से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए आर्थिक लाभ तक, आज का दिन हर राशि के लिए कुछ विशेष लेकर आया है। आइए जानते हैं भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से इस महासंयोग का आपके करियर, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा।