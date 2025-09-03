Patrika LogoSwitch to English

Today Tarot Rashifal 4 September 2025: गुरुवार का दिन कन्या और मीन राशि के लिए भाग्यशाली, देखें टैरो से बाकी राशियों का भविष्य

Today Tarot Rashifal 4 September 2025:आज का दिन कुछ राशियों के लिए बेहद ही भाग्यशाली रहेगा, जैसे कन्या और मीन के लिए। इन दोनों राशियों के लिए आज का दिन विशेष शुभ संकेत लेकर आया है, वहीं कुछ राशियों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतिपूर्ण रह सकता है।

Today Tarot Rashifal 4 September 2025: गुरुवार, भगवान विष्णु का दिन, खास तौर पर अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। आज टैरो कार्ड भी आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा और आशाजनक संकेत लेकर आए हैं, जो आपके दिन को सफल और खुशहाल बनाएंगे। आज का दिन कुछ राशियों के लिए बेहद ही भाग्यशाली रहेगा, जैसे कन्या और मीन के लिए। इन दोनों राशियों के लिए आज का दिन विशेष शुभ संकेत लेकर आया है, वहीं कुछ राशियों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतिपूर्ण रह सकता है। अगर आपको बाकी राशियों का भी टैरो राशिफल जानना है, तो आइए जानते हैं। प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर और ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से 4 सितंबर का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा।

मेष टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Mesh)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, टैरो कार्ड्स इशारा कर रहे हैं कि आज आपको अपनी निजी जिंदगी पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ योजनाओं में बदलाव करना आवश्यक होगा। यदि आप खुद की जरूरतों को नजरअंदाज करेंगे तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मुश्किलें कम करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी।

वृषभ टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Vrishabh)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, वृषभ राशि के जातकों के लिए कार्ड्स बताते हैं कि आप अपने स्वभाव या आदतों में कुछ बदलाव करना चाहते हैं। सबसे पहले यह समझें कि यह बदलाव क्यों जरूरी लग रहे हैं। जब कारण स्पष्ट होगा तभी आप सही रणनीति बनाकर अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे।

मिथुन टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Mithun)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, मिथुन राशि वालों के लिए टैरो संकेत देते हैं कि कार्यस्थल और निजी जीवन में हो रहे बदलाव आपको चिंतित कर सकते हैं। लेकिन यही परिवर्तन आपको नई दिशा देने वाले हैं। इन्हें टालने के बजाय अपनाने की कोशिश करें, यह आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव लाएंगे।

कर्क टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Kark)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज कर्क राशि के जातकों को गुस्से और नकारात्मक सोच पर काबू रखना होगा। दिन में उतार-चढ़ाव रह सकते हैं और कुछ लोग आपके कार्यों में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। बेहतर यही होगा कि अपनी निजी योजनाओं को जरूरत से ज्यादा साझा न करें।

सिंह टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Singh)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, सिंह राशि वालों के लिए कार्ड्स बता रहे हैं कि परिवार की भावनाओं को समझना आज चुनौतीपूर्ण हो सकता है। किसी निर्णय को अपनी इच्छा अनुसार लेना संभव नहीं होगा। घर में नाराजगी का माहौल रह सकता है, लेकिन धैर्य और प्रयास से आप स्थिति को संतुलित बना पाएंगे।

कन्या टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Kanya)

कन्या राशि के जातकों के लिए आज काम का बोझ हल्का हो सकता है। आर्थिक मामलों में कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगा। परिवार के कुछ खास सदस्यों के प्रति लगाव और विश्वास बढ़ेगा।

तुला टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Tula)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि वालों के लिए टैरो कार्ड्स चेतावनी दे रहे हैं कि जल्दबाज़ी या भावनाओं में आकर लिया गया निर्णय नुकसान पहुंचा सकता है। कोशिश करें कि बिना पछतावे वाले कार्य करें और हर कदम सोच-समझकर उठाएं।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Vrishchik)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज करीबी मित्र या परिचित से बहस की स्थिति बन सकती है। याद रखें कि विचारों का मेल न होना हमेशा विरोध का संकेत नहीं होता। कभी-कभी एक ही परिस्थिति को लोग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं।

धनु टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Dhanu)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, धनु राशि वालों को आज अपनी ज़िम्मेदारियां दूसरों पर डालने से बचना चाहिए। ऐसा करने से फिलहाल राहत तो मिलेगी, लेकिन आगे चलकर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आर्थिक मामलों में पारदर्शिता और ईमानदारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी।

मकर टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Makar)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों के लिए कार्ड्स बताते हैं कि वे वही काम करें जिसमें उन्हें खुशी मिले। अपनी जिम्मेदारियों के साथ-साथ मानसिक संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। बीच-बीच में ब्रेक लेकर खुद को रिफ्रेश करने से आपकी ऊर्जा बनी रहेगी।

कुंभ टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Kumbh)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, कुंभ राशि वालों के लिए टैरो कार्ड्स संकेत देते हैं कि आपके जीवन में कोई व्यक्ति मार्गदर्शक के रूप में जुड़ सकता है। इस व्यक्ति के आने से सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे। लेकिन रिश्तों में केवल अपने फायदे की सोच रखना समस्याएं खड़ी कर सकता है।

मीन टैरो राशिफल (Tarot Rashifal meen)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातकों के लिए टैरो कार्ड्स बताते हैं कि कोई बड़ी परेशानी धीरे-धीरे दूर हो सकती है। आपको अपने काम में पूरी निष्ठा और ध्यान रखना होगा। विरोध की स्थिति बन सकती है, लेकिन हिम्मत न हारें और अपने लक्ष्य पर टिके रहें।

