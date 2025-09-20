Patrika LogoSwitch to English

Weekly Tarot Horoscope 21 To 27 September 2025: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते का राज! पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Weekly Tarot Horoscope 21 To 27 September 2025: जानिए 21 से 27 सितंबर 2025 तक टैरो कार्ड्स के आधार पर आपका साप्ताहिक राशिफल। टैरो रीडर नीतिका शर्मा से पढ़ें तुला से मीन राशि तक भविष्य की खास भविष्यवाणियां।

भारत

Dimple Yadav

नीतिका शर्मा

Sep 20, 2025

Weekly Tarot Horoscope 21 To 27 September 2025
Weekly Tarot Horoscope 21 To 27 September 2025 (photo- patrika)

Weekly Tarot Horoscope 21 To 27 September 2025: 21 से 27 सितंबर 2025 के बीच आपका आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा? टैरो कार्ड्स की ऊर्जा के आधार पर आपके जीवन की झलक सामने आती है। यह हफ्ता आपके लिए नए मौके, सावधानी बरतने के संकेत और भावनात्मक उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है। आइए टैरो कार्ड रीडर और ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानें मेष से लेकर कन्या राशि तक का खास साप्ताहिक राशिफल, जिससे आप सही निर्णय लेकर जीवन की दिशा तय कर सकें।

तुला टैरो साप्ताहिक राशिफल (Saptahik Tarot Rashifal Tula)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह आर्थिक मामलों में कुछ कमजोर दिखाई दे रहा है। धन की स्थिति कमजोर दिखाई देगी। इसे मजबूत बनाने के लिए आप जो भी प्रयास करेंगे वह असफल ररह सकते हैं। इस सप्ताह आप अपनी माता के साथ उनके घर किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा सकते हैं।

Weekly Tarot Horoscope 21 To 27 September 2025

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल (Saptahik Tarot Rashifal Vrishchik)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज आपको अनायास लाभ प्राप्ति की संभावनाएं बन सकती हैं। इसलिए आज आप चाहें तो रिस्क ले सकते हैं। हालांकि, आज आप अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर नहीं दिखाई देंगे।

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल(Saptahik Tarot Rashifal Dhanu)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों को व्यापार में नई योजनाएं शुरु करने के लिए सप्ताह बहुत ही शानदार रहने वाला है। इस सप्ताह अनियमितता से स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है। कार्यक्षेत्र में बाधाएं आएंगी। कार्य योजना के अनुसार नहीं हो पाएंगे। वाणि पर संयम आवश्यक है। नौकरी में इच्छित पदोन्नति की संभावना। बचत में वृद्धि होगी। साथ ही आपका प्रभाव बढ़ेगा। अनुभवों का लाभ मिलेगा।

मकर टैरो साप्ताहिक राशिफल (Saptahik Tarot Rashifal Makar)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों को इस सप्ताह अपनी समस्याओं पर ध्यान देना होगा। वरना आपकों बड़ी हानी हो सकती है। साथ ही इस सप्ताह आपको करियर में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। इसलिए आज कोशिश करें आप अवसरों का इस सप्ताह अच्छा से फायदा उठाएं। साथ ही दूसरों की समस्याओं में न पड़े।

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल(Saptahik Tarot Rashifal Kumbh)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों को इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। जिस वजह से आप थोड़ा उदास और हताश महसूस कर सकते हैं। हालांकि, सप्ताह के मध्य में आपकी स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिलेगा और आप राहत की सांस ले पाएंगे। इस सप्ताह आप अपने रिश्तेदारों को अपने घर पर आमंत्रित कर सकते हैं उनके साथ आप काफी अच्छा समय बीताएंगे।

मीन टैरो साप्ताहिक राशिफल(Saptahik Tarot Rashifal Meen)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातक आज खुद को काफी उदास महसूस कर सकते हैं। यह सप्ताह आपके लिए कुछ विशेष नहीं दिखाई दे रहा है। आपको इस सप्ताह काफी आलोचनाओं और अपने शुभचिंतकों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। आपको सलाह है कि खुद की सोच को थोड़ा सकारात्मक रखने की कोशिश करें। हालांकि, यह सप्ताह आपके स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा रहेगा। आपकी सेहत में पहले से सुधार होगा।

