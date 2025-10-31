Weekly Tarot Reading : टैरो साप्ताहिक राशिफल (2-8 नवंबर 2025): शुक्र का तुला में गोचर, इन 5 राशियों को मिल सकता है धन-ऐश्वर्य का लाभ

Weekly Tarot Reading 2 November to 8 November 2025 : नवंबर 2025 का पहला सप्ताह (2 से 8 नवंबर) महत्वपूर्ण ग्रह गोचरों और राजयोगों के साथ शुरू हो रहा है। धन और ऐश्वर्य के कारक शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में प्रवेश कर रहे हैं, साथ ही राहु के नक्षत्र 'स्वाति' में भी गोचर करेंगे। इस दौरान मंगल वृश्चिक राशि में अस्त होंगे, और 6 नवंबर को सूर्य 'विशाखा' नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शुक्र-शनि के संयोग से षडाष्टक योग तथा मंगल-वरुण से नवपंचम राजयोग का निर्माण होगा, जो 12 राशियों पर गहरा प्रभाव डालेगा। यह सप्ताह कुछ राशियों के लिए रचनात्मकता, नए अवसरों और आर्थिक लाभ के योग बना रहा है, वहीं कुछ को स्वास्थ्य, वाणी और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जा रही है। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा के अनुसार जानिए, यह सप्ताह आपके करियर, धन, स्वास्थ्य और रिश्तों के लिए कैसा रहेगा।