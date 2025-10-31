Weekly Tarot Reading : टैरो साप्ताहिक राशिफल (2-8 नवंबर 2025): शुक्र का तुला में गोचर, इन 5 राशियों को मिल सकता है धन-ऐश्वर्य का लाभ

Weekly Tarot Reading : साप्ताहिक राशिफल 2-8 नवंबर 2025 : (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Weekly Tarot Reading 2 November to 8 November 2025 : नवंबर 2025 का पहला सप्ताह (2 से 8 नवंबर) महत्वपूर्ण ग्रह गोचरों और राजयोगों के साथ शुरू हो रहा है। धन और ऐश्वर्य के कारक शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में प्रवेश कर रहे हैं, साथ ही राहु के नक्षत्र 'स्वाति' में भी गोचर करेंगे। इस दौरान मंगल वृश्चिक राशि में अस्त होंगे, और 6 नवंबर को सूर्य 'विशाखा' नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शुक्र-शनि के संयोग से षडाष्टक योग तथा मंगल-वरुण से नवपंचम राजयोग का निर्माण होगा, जो 12 राशियों पर गहरा प्रभाव डालेगा। यह सप्ताह कुछ राशियों के लिए रचनात्मकता, नए अवसरों और आर्थिक लाभ के योग बना रहा है, वहीं कुछ को स्वास्थ्य, वाणी और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जा रही है। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा के अनुसार जानिए, यह सप्ताह आपके करियर, धन, स्वास्थ्य और रिश्तों के लिए कैसा रहेगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन रचनात्मक क्षेत्र में आपको विशेष सुर्खियां दिलाएगा। साथ ही आज आप काफी आराम महसूस करेंगे और अपने कार्यक्षेत्र में प्रगति मिलने से संतुष्ट रहेंगे। आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है अपने स्वास्थ्य के पूरा ख्याल रखें। इतना ही नहीं आज आपके आसपास का पारिवारिक वातावरण काफी सुखद रहने वाला है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों के लिए सप्ताह काफी अनुकूल रहने वाला है। आप इस सप्ताह कई नई चीजों की खरीददारी कर सकते हैं। साथ ही आपके कई नए लोगों के साथ अच्छे और लाभकारी संबंध बनेंगे। आपको सलाह है कि फिलहाल, आरामदायक तरीके से काम करें। पढ़ाई लिखाई के लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है। साथ ही आपको शिक्षा में आ रही बाधाओं से भी मुक्ति मिलेगी। नतीजे आपके पक्ष में रहेंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि इस सप्ताह मिथुन राशि के लोगों के काम बनते बनते रुक सकते हैं। हालांकि, आपको जमीन जायदाद के मामले में फिलहाल, फैसला लेने से बचना होगा। जमीन जायदाद के मामले में लिए गए फैसले आपको नुकसान दे सकते हैं। इस सप्ताह यदि आप कही घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं तो पहले घर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजार करें। किसी बात को लेकर आपका अपने परिवार के लोगों से विवाद हो सकता है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों के लिए सप्ताह स्वास्थ्य के मामले में काफी अच्छा रहने वाला है। आपका चतुर्थस्त गुरु की उपस्थिति से भूमि एवं वाहन का सुख प्राप्त होगा। अष्टमस्थ शनि के कारण कार्यक्षेत्र में काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। साथ ही इस हफ्ते आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों को इस सप्ताह अपनी वाणी पर संयम रखने की जरुरत है। फिलहाल, किसी भी नए रिश्ते की शुरुआत के लिए भी दिन अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। नौकरीपेशा जातकों को अपने मन मुताबिक पदोन्नति मिल सकती है। इतना ही नहीं आपका बचत में वृद्धि होगी। आपका प्रभाव भी बढेगा। आपको अपने अनुभवों से लाभ प्राप्त होगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों के लिए सप्ताह बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। फिलहाल, आपके लिए कोई अच्छा अवसर इंतजार कर रहा है। कार्यक्षेत्र में कुछ विशेष लाभ की संभावना हैं। आपको सलाह है कि प्रियजनों के साथ फिलहाल, संपर्क में रहें। पारिवारिक जीवन में आनंद और घनिष्ठता बढ़ेगी , आपसी सहयोग मिलेगा।
