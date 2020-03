पापा को कोरोना से लड़ते देख रोने लगी बेटी, दुनिया ने कहा-ये हमारे हीरो है

नई दिल्ली। चीन ( China ) के हुबोई प्रांत से शुरू हुआ कोरोना वायरस ( coronavirus ) अब तक दुनिया के आधे से ज्यादा देशों में दस्तक दे चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ( WHO ) के मुताबिक इस वायरस से संक्रमित डेढ़ लाख से ज्यादा मामलों की पुष्टि हुई है। जबकि इस कारण 7,500 मौतें भी हो चुकी हैं।

यूं तो इस बीमारी से निपटने का कोई इलाज नहीं है। लेकिन इसके बावजूद दुनियाभर के डॉक्टर्स ( Doctors ) डटकर इस खतरनाक वायरस का सामना कर रहे है। इन हिम्मती डॉक्टर्स की ही मेहरबानी है कि अभी तक कई लोग इस बीमारी से छुटकारा पाकर अपने घर लौट चुके है।

दुनिया इस वायरस से जंग लड़ रही है। इसके लिए डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ अपनी जान की परवाह किए बगैर चौबीसों घंटें कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। जिसकी वजह से उनका परिवार भी उनसे नहीं मिल पा रहा। पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर्स और स्टाफ के लिए हॉस्पिटल ( Hospital ) ही उनका घर बन गया है।

कोरोना के संक्रमण से कैसे लड़ रहा है मानव शरीर? शोध में हुआ खुलासा

