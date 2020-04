मां का बनाया खाना खाकर बेटी ने दिया कमाल का रिएक्शन...देखें Viral Video

नई दिल्ली। कोरोनावायरस ( coronavirus ) ने इस वक़्त पूरी दुनिया में भयंकर तबाही मचा रखी है। इसलिए ज्यादातर देशों में लॉकडाउन किया गया है, ताकि इस वायरस के कम्यूनिटी ट्रांसमिशन को बढ़ने से रोका जा सकें। ऐसे में लोग सोशल मीडिया के सहारे अपना टाइम पास कर रहे हैं।

एक बड़ा ही क्यूट वीडियो सोशल मीडिया ( Social Media ) पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसे देखने के बाद आपके चेहरे पर भी मुस्कान आना तय है। इस वीडियो में एक छोटी सी बच्ची अपनी मां के सामने नाटक करती है कि उन्हें खाना पसंद आ रहा है और फेक स्माइल करते हुए पूरा खाना खा लेती है।

बास्केटबॉल खिलाड़ी रेक्स चैपमैन ने अपने ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को शेयर किया है। वीडियो में बच्ची का मुंह देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यह खाना उसे पसंद नहीं आ रहा है। इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है। यह छोटी सी बच्ची जिसे अपनी मां के हाथ का खाना पसंद नहीं है लेकिन वह नाटक कर रही हैं कि उन्हें खाना पसंद आ रहा है।

This little girl pretending to like mommy’s cooking is the Twitter content I’m here for...🤭🤣😭💀 pic.twitter.com/8R0oRSeMDA