यह है अमेरिका की सबसे खतरनाक जेल, जहां कांप जाती थी कैदियों की रुह!



दुनिया में कुछ जेल ऐसी है जिनके नाम से अपराधी की रुह कांप जाती थी। अगर किसी कैदी को इन जेलों में भेज दिया जाए तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ना तय है। अमेरिका में भी एक ऐसी जेल बनी हुई थी जो दुनिया के सबसे खतरनाक जेलों में शामिल है। कहा जाता है कि यह जेल कैदियों के लिए मौत से भी बदतर हुआ करती थी।

नई दिल्ली Published: July 22, 2022 02:55:35 pm

दुनिया के सभी देशों में अपराधिकयों के लिए जेल बनाई गई है। गुनाह के अनुसार अपराधियों को सजा सुनाई जाती है। साथ ही उनको सुधरने का मौका दिया जाता है। पुराने जमाने में जेलों में अपराधियों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था। उस दौरान कैदियों के साथ ऐसा सलूक किया जाता था कि उनको मौत भी आसान लगती थी। आज आपको ऐसी जेल के बारे में बताने जा रहे है, जिसका नाम सुनते ही कैदियों की रुह कांप जाती थी। जी हां, हम बात कर रहे है अमेरिका की सबसे खतरनाक जेल के बारे में। आइए जानते है अमेरिका की इस खतरनाक जेल के बारे में है।

eastern state penitentiary

