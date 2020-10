ना मास्क, ना फेस शील्ड यह कपल पहनता है 'ट्रांसपेरेंट ट्यूब', देखें मजेदार वीडियो

कोरोना वायरस का कहर दुनियाभर में जारी है। इस महामारी को देखते हुए सरकार ने भी कई प्रकार के दिशा-निर्देश कर रखे है। सभी लोग अपने अपने स्तर पर बचाव का हर संभव प्रयास करते है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी मास्ट और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रख रहे है। बाजार में भी कई प्रकार के मास्क उपलब्ध है। कुछ लोग फेस शील्ड का भी प्रयोग करते है। लेकिन आज आपको एक ऐसे कपल के बारे में बता रहे है जो ब्रीथ वेल ट्यूब शील्ड (Breathe well tube shield) को यूज कर रहे है। सोशल मीडिया पर उनकी फोटो और वीडियो जबरदस्त वायरल हो रही है।

खूब पसंद किया जा रहा है वीडियो

हर्ष गोयनका ने एक वीडियो शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'एक मास्क के मुकाबले कहीं ज्यादा आरामदायक है।' यूजर्स को यह वीडिया खूब पसंद आ रहा है। लोग इस जोड़ी की तारीफ करते हुए कह रहे है कि जो लोग मास्क भी नहीं लगाते है। उनको यह वीडियो देखकर कुछ सीखना चाहिए। अपनी सेहत का ध्यान रखने के साथ-साथ अपने आस-पास के लोगों की भी सुरक्षा करनी चाहिए।

So much more convenient than a mask #CoronaInnovation pic.twitter.com/DS9ej0zYgE