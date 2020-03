'बागी' फिल्म देखकर बगावत पर उतरे फैंस, सोशल मीडिया पर जमकर निकाली भड़ास..बने मजेदार Memes

नई दिल्ली। टाइगर श्रॉफ की बागी-3 ( Baaghi 3 ) शुक्रवार को रिलीज हो चुकी है। जो लोग एक्शन फिल्मों के शौकीन है उन्हें इस फिल्म से बड़ी उम्मीदें थी, मगर टाइगर ( Tiger ) ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि उनकी फिल्मों से कोई उम्मीद न ही करें तो बेहतर है।

हालांकि कुछ लोगों के लिए यह फिल्म पैसा वसूल थी, लेकिन दूसरे लोगों को यह फिल्म कुछ खास पंसद नहीं आई। फिल्म को देखने के बाद कई लोग अपना सिर पीटने पर उतारू हो गए। इसी का नतीजा है कि सोशल मीडिया पर लोग बागी फिल्म के खिलाफ जमकर भड़ास निकाल रहे है।

फिल्म देखने से पहले जनता के इन ट्वीट्स को जरूर देख लीजिए...

Audiance after watching first 15 minutes of Baghi3 #Baaghi3Review pic.twitter.com/h6EzUQMgZ3 — Betaaz Badshah (@bhaveshkjha) March 6, 2020

When you finished watching Baaghi 3 and finds out that Tiger Shroff announced Heropanti 2 with Ahmed Khan.#Baaghi3Review #Baaghi3 #TigerShroff pic.twitter.com/2Qht6y5DGw — Name cannot be blank (@LadkaSarcastic) March 6, 2020