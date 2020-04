लॉकडाउन में किचन से रिपोर्टिंग कर रही थी बेटी, फ्रेम में बिना शर्ट पहने दिख गए पापा.. देखें वीडियो

नई दिल्ली। कोरोना ( coronavirus )की वजह से दुनियाभर में लोगों का वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ है। घर से काम करना बोलने में बड़ा ही आसान लगता हो लेकिन ये इतना भी आरामदायक नहीं। वर्क फ्रॉम होम के दौरान सबसे बड़ी दिक्कत घर पर होने वाली डिस्टरबेंस से आती होगी।

अब जाहिर सी बात है कि अगर आप घर ( Home ) पर हो काम में मन लग रहा है ऐसा कहना बेमानी ही होगा। घर पर कुछ न कुछ ऐसा होता रहता है जिससे आपका ध्यान भटकता रहता है और आप ऑफिस ( Office ) के काम को पूरे एकाग्रता के साथ नहीं कर पाते।

इसी से जुड़ा एक वाकया हाल ही में देखने को मिला। दरअसल एक टीवी न्यूज रिपोर्टर का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। टीवी न्यूज रिपोर्टर ने जब अपने घर के किचन में खड़े होकर वीडियो शूट कर रही थी तभी वहां उसके पिता बिना शर्ट के पहुंच जाते हैं। उसके पिता टीशर्ट पहनते हुए कैमरे के फ्रेम में आ जाते हैं।

Work from home they said, it’ll be fine they said. pic.twitter.com/e2eK6IH6r5