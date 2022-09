बिना सहारे 48 मंजिला बिल्डिंग पर चढ़ गया 60 साल का बुजुर्ग, वीडियो देख हर कोई रह गया दंग

रॉयटर्स समाचार एजेंसी को उन्होंने बताया कि मैं लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि 60 साल का होना कुछ भी नहीं है। आप अभी भी खेल कर सकते हैं, सक्रिय रह सकते हैं। शानदार चीजें कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कई साल पहले खुद से वादा किया था कि जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा, तो मैं उस टावर पर फिर से चढ़ूंगा क्योंकि 60 फ्रांस में सेवानिवृत्ति की उम्र का प्रतीक है और मुझे लगा कि यह एक अच्छा स्पर्श था।





Alain Robert, the French 'Spiderman,' scaled a 48-story skyscraper in Paris to celebrate his 60th birthday https://t.co/kotWiUMtQu pic.twitter.com/UIjBgdMtGE