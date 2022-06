देश का ऐसा इलाका जहां वाहन चालक नहीं बल्कि सड़क बजाती है हॉर्न

दुनियाभर में सबसे ज्यादा मौतें सड़क दुर्घटनाओं की वजह से होती है। तेज रफ्तार और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी इसकी बड़ी वजह होती है। लेकिन ऐसी ही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए देश की एक सड़क ऐसी है जहां वाहन नहीं बल्कि सड़क हॉर्न बजाती है।

दुनिया में सबसे ज्यादातर मौतों का कारण रोड एक्सीडेंट्स ही हैं। तेज रफ्तार हो या फिर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से लगातार सड़क हादसों में बढ़ोतरी हो रही है। यही वजह है कि इन हादसों पर लगाम लगाने के लिए सरकारों की ओर से भी समय-समय पर कदम उठाए जाते हैं। सड़क दुर्घटनाओं में कमी के लिए हॉर्न को भी काफी हद तक जिम्मेदार माना जाता है। अगर समय रहते वाहन एक दूसरे को हॉर्न दें तो कुछ हादसों को रोका जा सकता है। भारत में एक सड़क ऐसी है जहां वाहन नहीं बल्कि सड़क ही हॉर्न बजाती है।

