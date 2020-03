स्टार्टअप मिशन की अनोखी पहल, रोबोट बांट रहे है सैनिटाइजर्स और मास्क

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) ने चीन समेत पूरी दुनिया में भयंकर तबाही मचा रखी है। इसलिए अब कोरोना से फैल रही बिमारी को वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है। ऐसे में तमाम देश इस महामारी से निपटने के लिए अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहे है।

कोरोनावायरस से जागरूक करने के लिए इंसानों के साथ अब रोबोट ( Robots ) भी काम में लग गए हैं। अब केरल ( Kerala ) के एक नए स्टार्टअप ने एक नई पहल की शुरूआत की। इस मुहिम के साथ दो रोबोट कोरोना से बचाव के लिए लोगों को सतर्क कर रहे है।

Kerala Startup Mission has started #Coronavirus awareness campaign using 2 robots in Kochi. Jayakrishnan T,founder&CEO of Asimov Robotics,"Robots are crowd pullers, so we can spread our message effectively. They are distributing hand sanitizers,masks&sharing info about pandemic" pic.twitter.com/XA8uIOEqXo