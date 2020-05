तेंदुए ने किया हमला तो पॉर्कुपाइन ने चुभा दिए कांटे..देखें पूरा Video

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर तेंदुए ( Leopard ) और पॉर्कुपाइन ( Porcupine ) जानवर के बीच की खतरनाक जंग का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है। ये वीडियो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर रमेश पांडे ने शेयर किया है।

उत्तर प्रदेश में एक तेंदुए और पॉर्कुपाइन ( Porcupine ) के बीच जंग हुई। इस लड़ाई में पॉर्कुपाइन ने बड़े शातिर तरीके से खुद को तेंदुए का शिकार होने से बचा लिया। जब तेंदुआ के पॉर्कुपाइन पास आया तो उसने उसे अपने कांटे चुभा दिए। जिस वजह से तेंदुए ने पॉर्कुपाइन से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझी।

It is not easy for a young leopard to take panga with a smart porcupine. Very interesting video from Katerniaghat. #wildlife pic.twitter.com/xBide0za6d