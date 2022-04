9 पत्नियों संग रहता है ये शख्स, जानिए क्या है सबसे बड़ी ख्वाहिश

पति-पत्नी के बीच अनबन के किस्से तो आपने कई सुने होंगे। एक पत्नी के साथ लोग अच्छे से निभा नहीं पाते, ऐसे में एक शख्स ऐसा भी है जिसकी एक-दो नहीं बल्कि 9 पत्नी हैं। खास बात यह है कि, इस शख्स ने एक साथ ही इन सभी लड़कियों से शादी की थी। इसके साथ ही इन्होंने सुर्खियां बंटोर ली थी। अब इन्होंने अपनी एक और इच्छा जाहिर की है।

एक पत्नी के साथ इन दिनों निभाना मुश्किल हो जाता है। आए दिन पति-पत्नी के बीच अनबन की खबरें सुनते रहते हैं। लेकिन इन सबके बीच एक शख्स ऐसा भी है जो एक दो नहीं बल्कि 9 बीवियों के साथ रहता है। वो भी पूरी तरह खुश। दरअसल ये शख्स भारत का नहीं बल्कि ब्राजील का रहने वाला है। इस शख्स का नाम ऑर्थर ओ ऊर्सो है। दरअसल उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने पिछले वर्ष एक साथ 9 लड़कियों के साथ शादी कर ली थी। खास बात यह है कि 9 पत्नियों से शादी के बाद अब ऑर्थर ने एक और इच्छा जाहिर की है, उनकी इस इच्छा की वजह से वो एक बार फिर चर्चा में हैं।

Man Live With Nine Wives Wants Children With All Woman