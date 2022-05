अस्पताल से 6 महीने बाद लौट रही पत्नी का इंतजार करने लगा बुजुर्ग शख्स, भावुक कर देगा वीडियो

कहते हैं इश्क की कोई उम्र नहीं होती। प्यार ऐसा एहसास है जिसके आगे बाकी एहसास बौने हो जाते हैं। कुछ ऐसे ही प्यार की एक झलक इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। दरअसल एक बुजुर्ग 6 महीने बाद अस्पताल से वापस आ रही अपनी पत्नी का इंतजार करता हुआ दिख रहा है।

Published: May 10, 2022 04:21:00 pm

प्यार कभी बूढ़ा नहीं होता वो हमेशा जवां रहता है। यानी उम्र कोई भी हो प्यार का एहसास जवां ही रहता है। रिश्ता कोई भी प्यार को लेकर फीलिंग कुछ खास ही होती हैं। ऐसे ही प्यार की एक झलक इन दिनों सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही है। दरअसल जब आप किसी से प्यार करते हों, लेकिन किसी कारण से आपका प्यार आप से जुदा हो जाए और कुछ समय के बाद आपको फिर मिले तो आपकी फीलिंग्स कैसी होगी? कुछ ऐसा ही एहसास एक बुजुर्ग शख्स को हुआ, जो अपनी पत्नी के 6 महीने बाद अस्पताल से लौटने पर साफ देखने को मिला। उनके इस एहसास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

