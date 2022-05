700 साल पुराने पवित्र पेड़ के नीचे महिला ने खिंचवाई अश्लील फोटो, मचा बवाल

हर इंसान के जिंदगी में एक ऐसी चीज जरूर होती है जिसपर उसकी अटूट आस्था और विश्वास होता है. इन चीजों को वो इतना पवित्र मानता है कि भूल से भी उसके बारे में बुरा नहीं सोच सकता, कभी-कभी मॉर्डन बनने की चक्कर में कुछ लोग इस आस्था पर ही प्रहार कर देते हैं। कुछ ऐसा ही एक मॉडल ने किया है।

इंस्टाग्राम स्टार एक बड़ी मुश्किल में फंस गई है। इस स्टार ने इंडोनेशिया के बाली में 700 वर्ष पुराने एक पवित्र पेड़ के नीचे नेकेड फोटो शूट करवाया है। इस फोटोशूट को इस मॉडल कम योगा ट्रेनर ने इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया है। इसके बाद उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाया गई है। बताया जा रहा है कि, अब लड़की को इस मामले में 6 साल तक की जेल या करीब 52 लाख रुपए के फाइन की सजा हो सकती है। इंस्टाग्राम स्टार का नाम एलीना है। मॉडलिंग के साथ-साथ एलीना योग भी सिखाती हैं। अब इस महिला पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बाली के लोगों ने उसकी सोशल मीडिया पर आलोचना की।

