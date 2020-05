बाइक चलाकर गली में घुसा बंदर, बच्ची को लगा घसीटने.. देखें खतरनाक Video

नई दिल्ली। सोशल मीडिया ( Social Media ) पर एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल ( Viral Video ) हो रहा है। वायरल वीडियो में एक बंदर बाइक चलाकर ( Monkey Rides Bike ) गली में घुसा और बच्ची को घसीटते हुए ले जाने की कोशिश करने लगा।

कई लोग इस घटना को 'किडनेपिंग की कोशिश' बता रहे हैं। बच्ची घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ बैठी थी, तभी बंदर तेज रफ्तार में बाइक चलाकर पहुंचा और बच्ची को घसीटते हुए ले जाने लगा। बंदर बाइक छोड़ते हुए सीधे बच्ची की गोद में गिरा और उसको पकड़कर ले जाने लगा।

