गुमशुदा गाय ने पुलिस की नाक में किया दम, दिखते ही हो जाती है गायब

नई दिल्ली। अक्सर लोगों को आपने पुलिस स्टेशन ( Police Station ) जाते तब देखा होगा जब उनका कोई करीबी लापता हो गया हो या फिर उन्हें किसी तरह की कोई दूसरी शिकायत दर्ज करानी पड़े। लेकिन आजकल फ्लोरिडा पुलिस एक अजीब घटना की वजह से सुर्खियों में छाई हुई है।

दरअसल यहां एक गाय ने पुलिस को नाकों चने चबवा दिए है। अब जब आप इस वाकये के बारे में सुनेंगे तो आपका हैरान होना भी तय है। एक गाय बार-बार पुलिस को चकमा देकर भाग जा रही है। साउथ फ्लोरिडा ( South Florida ) में एक गाय ( Cow ) कई दिनों से गुमशुदा है।

For several months a loose cow has been seen wandering in the area of Sheridan & I-75. It has evaded capture by both our officers & assisting cow herders since January. If you know the owner of this cow, or if you know its whereabouts, contact the PPPD at 954-431-2200. 🐄 pic.twitter.com/S4QrBYYeIa