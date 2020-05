त्रिशूल जैसे सींग वाली गाय देखकर हैरान हुए लोग, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

नई दिल्ली। इंटरनेट ( Internet ) की दुनिया हमें कई अजूबों से रूबरू करा देती है। जिन पर विश्वास करने से पहले इंसान कई बार सोचता है कि क्या ये हकीकत है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर IFS अधिकारी सुशांत नंदा ने शेयर किया है जो कि खूब वायरल हो रहा है।

शेफ विकास खन्ना को भाया ₹1 में इडली खिला रही अम्मा का काम, मदद के लिए भिजवाया राशन

इस वीडियो में गायों ( Cows ) की अंकोल प्रजाति ( Ankole Species ) की एक गाय को देखा जा सकता है जिसके तीन सींग है। अंकोल गायों के पास लंबे सफेद सींग ( Long White Horn ) होते हैं, इनकी विशेषता यहीं है इसके सिर पर एक अतिरिक्त सींग होता है।

पुलिस डॉग्स ने कोरोना वॉरियर्स को किया सलाम, सोशल मीडिया पर वायरल हुई फोटो

Indeed a trishul! Poor guy is carrying so much weight on his head!