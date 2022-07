पुलिस ने कार में फंसे 'बच्चे' को बचाने के लिए तोड़ा शीशा, लेकिन भरना पड़ गया जुर्माना

पुलिसकर्मियों ने एक कार में बंद डॉल को बच्चा समझकर उसे बचाने के लिए वाहन की खिड़की का शीशा तोड़ दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कार के अंदर एक बच्चे को छोड़ दिया गया है जिसके बाद उन्होंने खिड़की तोड़ी।

ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जब किसी की कार में दम घुटने से मौत हो जाती है। ऐसी घटना अकसर बच्चों के साथ होती है, जब उनके माता-पिता उन्हें कार में छोड़कर कुछ सामान खरीदने चले जाते हैं। वहीं कार में बंद होने के कारण अकसर बच्चे बेहोश हो जाते हैं या फिर दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है। ऐसी ही एक घटना इंग्लैंड में भी सामने आई जिसने सभी को चौंका दिया।

Police smash car window to save 'abandoned baby', it turns out to be a realistic 'reborn' doll