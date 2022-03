करोड़ों में लगी इस ऊंट की बोली, जानिए क्या है खासियत

सऊदी अरब में ऊंटों को लेकर लोगों में खासा क्रेज है। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। अब बात जहाज लेने की हो तो जाहिर इसके लिए धन भी कुछ ज्यादा ही खर्च करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही मामले सामने आया है। जहां एक ऊंट की करोड़ों रुपए में बोली लगी है।

सऊदी अरब में एक ऊंट को खरीदने के लिए करोड़ों रुपए की बोली लगी है। दरअसल इस्लाम के पवित्र महीने रमजान से पहले सऊदी अरब में एक ऊंट की बोली लगाई। बोली जानकार आप भी दंग रह जाएंगे। ये सऊदी अरब के अब तक के सबसे महंगा ऊंटों में से एक बताया जा रहा है। सऊदी अरब के इस अनूठे ऊंट की बोली एक नीलामी के दौरान सात मिलियन सऊदी रियाल (14 करोड़ 23 लाख 45 हजार 462 रुपये) लगाई गई। सऊदी अरब के स्थानीय न्यूज पोर्टल Al Mard ने इसको लेकर जानकारी साझा की है।

