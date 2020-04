शोएब अख्तर ने मांगी भारत से मदद तो लोगों ने कहा चीन के पास जाओ

नई दिल्ली। जब पूरी दुनिया कोरोना ( Coronavirus ) की मार झेल रही है तब हर कोई एक-दूसरे की हरसंभव मदद करने में लगा हुआ है। इसी आस में पाकिस्तान टीम के पूर्व तेज शोएब अख्तर ने सोशल मीडिया के जरिए अपने देश की मदद के लिए भारत से गुहार लगाई।

शोएब अख्तर ( Shoaib Akhtar ) ने कहा कि अगर भारत इस मुश्किल वक़्त में हमें 10,000 वेंटिलेटर्स 9 Ventilators ) देता है तो इसे पाकिस्तान ( Pakistan ) जिंदगी भर याद रखेगा। इसी बात पर भारतीय लोगों ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए उनकी जमकर खिंचाई की।

पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केन्द्र हैं भारत की सबसे धीमी स्पीड से चलने वाली ट्रेन

शोएब अख्तर ( Shoaib Akhtar ) ने कहा कि हम तो सिर्फ मैचों की पेशकश ही कर सकते हैं..बाकी अधिकारियों को तय करना होता है..वैसे संकट के इस समय में ये सीरीज ( Series ) होती है तो मैच के रिजल्ट ( Result ) पर कोई भी देश निराश नहीं होगा।

India can make 10,000 ventilators any day for Pak but what will we get in return 10000 terror¡stn 😠😡😡#Pakistan #ShoaibAkhtar #ImranKhan #COVIDー19 #COVIDIOTS #coronavirus https://t.co/Bd9IWtaMYC