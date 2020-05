पीएम के भाषण के बाद आत्मनिर्भर का मतलब खोजने में जुटे लोग, सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़

नई दिल्ली। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi ) ने मंगलवार को अपने भाषण में, "आत्मनिर्भर भारत अभियान" के तहत 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज का मुख्य मकसद देश को आत्मनिर्भर ( Atmanirbhar ) बनने में मदद करना है।

पीएम ने आधे घंटे अपना पूरा भाषण हिंदी में पढ़ा था। जिसमें पीएम ने हिंदी ( Hindi ) के कई भारी-भरकम शब्दों का इस्तेमाल भी किया। हिंदी के इन शब्दों को पकड़कर सोशल मीडिया यूजर्स ने ट्वीटर पर खूब मजे लिए। पीएम के भाषण के बाद जो शब्द सोशल मीडिया पर छाया हुआ था वो था आत्मनिर्भर।

आत्मनिर्भर ( Atmanirbhar ) का मतलब सर्च ( Search ) करने वाले राज्‍यों में कर्नाटक पहले स्‍थान पर रहा, उसके बाद तेलंगाना के लोगों ने इसे खूब सर्च किया। तीसरे स्‍थान पर महाराष्‍ट्र और चौथे स्‍थान पर गुजरात के लोग रहे। दिल्‍ली पांचवें स्‍थान पर रहा।

Meet Pandiyan, he has trained himself to pee in the pot. And has been working hard to be atmanirbhar much before Modiji came along & made it trend.

Pandiyan's atmanirbharta is of as much consequence as today's speech. pic.twitter.com/RpdDNXChsV