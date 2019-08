सुषमा स्वराज ने लाखों फॉलोअर बनाए, लेकिन किसी को फॉलो नहीं किया

नई दिल्ली। नई दिल्ली। भाजपा नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ( Sushma Swaraj ) का मंगलवार रात निधन हो गया। 67 साल की उम्र में उन्होंने एम्स में अंतिम सांसें लीं। विदेश मंत्री रहते हुए सुषमा ( sushma swaraj death ) ने देश से लेकर विदेश तक लोगों की मदद की।

ट्विटर पर हमेशा एक्टिव रहने वालीं सुषमा ( Sushma Swaraj Twitter followers ) ने इसके माध्यम से जिस तरह से लोगों की मदद की, उसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी ट्विटर पर सुषमा को फॉलो करने वालों की संख्या मिलियंस में है, लेकिन उन्होंने ना तो किसी को फॉलो किया और ना ही लाइक।

दरअसल, ट्विटर पर सुषमा स्वराज के 13.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उनकी प्रोफाइल देखने पर पता चलता है कि सुषमा ने किसी को भी फॉलो नहीं किया है।

यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के ऑफिसियल ट्विटर हैंडल तक को फॉलो नहीं किया। इसके बावजूद सुषमा ट्विटर पर लोगों की मदद के लिए जानी जाती थीं।

बदली विदेश मंत्रालय की सूरत

मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में विदेश मंत्री रहीं सुषमा स्वराज ( Sushma Swaraj twitter ) ने विदेश मंत्रालय की छवि को ही बदलकर रख दिया था। वह हर दम देश से लेकर विदेश के लोगों की मदद के लिए तैयार रहती थीं। उनकी ही कोशिश की वजह से इराक में फंसी नर्सों को सुरक्षित निकाला गया था।

वहीं, दुबई में काम दिलाने के बहाने धोखा खाने वाले मजदूरों की भी उन्होंने मदद की थी। पाकिस्तान में फंसी उज्मा को भी सुषमा ने ही वापस लाने में मदद की। सुषमा ऐसी महिला थीं जिन्होंने सबकी मदद बिना किसी भेदभाव के की।

#RIP Sushma Swaraj ji

